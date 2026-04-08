金門全中運代表隊出發 副縣長李文良授旗：步步為營奪佳績

金門縣副縣長李文良（左）授旗給金門全中運代表隊，由金門高中選手林河宏（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良今天為參加全國中等學校運動會代表隊授旗時強調，唯有到比賽結束、成績揭曉的一刻，才是賽事底定的時候，期勉全體隊員步步為營，爭取佳績。

李文良說，恭喜金湖國中同學陳品侑已於國中男子對打項目68公斤級勇奪銅牌，展現金門子弟兵的堅毅精神。

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他提醒，隊員在外，無論吃的東西或心情的穩定都非常重要；他舉例，地區有所學校赴台灣本島參加樂樂棒球比賽，全隊將士用命，擊敗前一年的冠軍，全隊高興之餘，提早慶祝，沒想到竟吃壞肚子，導致隔日出賽成績大受影響。

李文良說，舉這個例子是希望大家了解，要到比賽結束、成績揭曉，那才是底定的時候，在那之前，一切要步步為營。

縣府教育處表示，全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣舉行，金門縣代表隊共59名選手、教練及隊職員，將參加田徑、競技體操、跆拳道、射擊及桌球等5項賽事。

教育處長黃雅芬說，目前除跆拳道選手陳品侑已率先奪得一面銅牌外，即將登場的金門高中射擊隊，也是縣府與鄉親期待全隊藉此展現多年訓練成果。田徑項目是金門縣奪牌熱門之一，幾位選手在速度、耐力與技術上都已具備挑戰全國頂尖選手的實力，有望在此次賽事中大放異彩。

金門縣參加全中運代表隊將出發，副縣長李文良（前排右三）、副秘書長李廣榮（前排左二）、教育處長黃雅芬（前排右二）等前往授旗、打氣。（記者吳正庭攝）

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