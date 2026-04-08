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    首頁 > 生活

    荒野保護協會棲地調查近90處 呼籲全民共同守護淺山生態

    2026/04/08 19:58 記者吳柏軒／台北報導
    荒野保護協會志工持續進行各地溪流觀察，並紀錄生態。（荒野保護協會提供）

    荒野保護協會志工持續進行各地溪流觀察，並紀錄生態。（荒野保護協會提供）

    荒野保護協會今（8日）公布橫跨全台近90處棲地調查成果，揭示本土淺山物種的生存危機，並在超商發起零錢捐活動，邀請全民支持環境教育講座及自然夜間觀察等多元活動，期望讓更多人看見淺山生態的重要性，讓淺山成為人與萬物都能安心生活的地方。

    荒野保護協會理事長李騏廷表示，相較於氣候變遷、海平面升高等全球議題，「淺山」是與人類最直接交會、衝突也最劇烈的生態現場；盼透過現況分享，能讓更多人看見這個被忽略的關鍵地帶，共同為環境努力。

    該協會在2018年透過iNaturalist平台，成立「荒野棲地大調查」專案，截至今年2月共有約1萬3千名公民科學家加入調查，於全台近90處棲地、累計觀察到近1萬3千個物種，高達55萬多筆的觀察紀錄，顯現出本土淺山「生物多樣性」的豐富。

    該協會舉例，「守護物種棲地」案例中，有著「台灣水生植物天堂」美名的宜蘭雙連埤，於1993年起經歷雙連埤保育事件後，讓這座原本生機盎然的天然湖泊失去往日風采、一度黯淡無光，所幸被宜蘭縣府劃設為野生動物保護區後，荒野與相關單位攜手復育雙連埤湖域及進行水生植物保種工作。

    另外，台東山里火車舊隧道自2013年起閒置，因幽靜的氛圍被視為台東「隱藏秘境」，山里隧道中濕度、溫度都較低，所以也是本土極為稀少的「蝙蝠棲地」，最為稀少的便是無尾葉鼻蝠，過去在隧道中僅現蹤約30多隻，現今已復育至破百隻，顯見守護物種棲地的重要性。

    4月起，荒野保護協會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，李騏廷指出，環境保護不能只靠少數人，而是需要整個社會一同參與，盼藉公益募款，讓民眾在日常消費中即可參與淺山棲地守護，將環境議題融入生活場景。

    台灣無尾葉鼻蝠。（荒野保護協會志工楊繡鳳攝，荒野保護協會提供）

    台灣無尾葉鼻蝠。（荒野保護協會志工楊繡鳳攝，荒野保護協會提供）

    荒野保護協會超過2萬名志工以多元形式守護淺山棲地，與會的大志工與小志工手持淺山動物玩偶一同合影，象徵守護淺山生態的決心。（荒野保護協會提供）

    荒野保護協會超過2萬名志工以多元形式守護淺山棲地，與會的大志工與小志工手持淺山動物玩偶一同合影，象徵守護淺山生態的決心。（荒野保護協會提供）

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