獲命名「黃春明小行星」！91歲文學巨擘：想跟阿公說「我沒學壞」

中央大學發現編號777018小行星，去年命名「黃春明小行星」，表彰台灣文學巨擘黃春明（左）的貢獻。校方今舉行頒贈儀式。（記者楊綿傑攝）

中央大學鹿林天文台於2008年發現編號777018小行星，去年經國際天文學聯合會（IAU）通過命名為「黃春明小行星」，以表彰91歲台灣文學巨擘黃春明的貢獻。校方今舉辦正式的頒贈儀式，盼藉此讓更多人看見台灣天文領域的重要成果，同時肯定黃春明對於台灣社會的貢獻。

黃春明的作品深刻描繪人民生活與社會變遷，以細膩而真摯的筆觸刻畫台灣土地與人民的情感。在長達數十年的創作生涯中，出版《兒子的大玩偶》、《莎喲娜啦．再見》等重要小說集，並榮獲多項重要文學獎項，作品亦被翻譯成多國語言，在國際文壇享有盛譽。

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除文學創作外，黃春明長年投入本土語言復育與閱讀推廣，創立吉祥巷工作室與黃大魚兒童劇團，透過戲劇、出版與社區行動，守護台灣文化記憶。既書寫土地，也深耕土地，堪稱台灣文學與文化的重要實踐者。

中央大學校長蕭述三表示，校方長期致力於天文科學研究，鹿林天文台多年來發現多顆小行星，將台灣帶入國際天文舞台。此次以小行星命名向黃春明先生致敬，象徵科學與人文在此刻交會。理性探索宇宙，感性書寫人間，仰望星空，也凝視土地。小行星恆久運行於軌道之上，跨越時間與世代，正如黃春明的文字，穿越年代、照亮人心。

中央大學天文所教授陳文屏說明，該顆小行星由中央大學鹿林天文台蕭翔耀與馬里蘭大學博士葉泉志合作發現，直徑約1.9公里，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一周約需5.63年（軌道週期）。其距離太陽最近時（近日點）約4.44億公里，最遠時（遠日點）約5.06億公里。他也幽默戲稱，黃春明「多了一個不動產」。

黃春明則回顧，自己小時候很調皮，被退學退過好幾次，但阿公仍然非常關心他，家庭對他的影響很大，而今天能獲此表揚，他最想跟阿公說，「我沒學壞」。

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