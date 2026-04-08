響應減塑「袋袋箱傳」 第一銀行募集1.6萬個二手袋獲表揚

環境部長彭啓明（左）感謝第一銀行短時間募集1.6萬的二手袋，提供假日建國花市減塑行動使用，向第一銀行董事長邱月琴頒發感謝狀。（環境部提供）

環境部減塑行動計畫「袋袋箱傳」，要募集民眾家中用不到的二手袋，提供給市場攤商再次利用，不少企業也紛紛響應，今（8日）環境部長彭啓明便到第一銀行頒獎，感謝其短時間內號召員工自發性募集超過1.6萬個二手袋，並投入台北市建國花市等大眾消費場所循環使用。

彭啓明表示，日前親自前往建國花市巡視時，看見現場一箱箱整齊擺放的二手袋，深受員工自發性的熱忱所感動。他指出，面對全球石油價格波動與微型經濟轉型的挑戰，推動環境教育與減塑已刻不容緩；這批二手袋將實質減輕市場攤商對一次性塑膠袋的依賴，環境部也會持續打造便捷的循環管道，讓資源循環的理念真正走入社會基層。

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針對台灣特有的「攤商經濟」，彭啓明提到，減塑政策必須兼具同理心，考量傳統市場與零售攤商的經營型態，政府不應僅採取強制禁令，而應主動提供替代方案；去年自己曾到建國花市親自蹲點觀察，發現該地週末人流量高達6萬人次，對塑膠袋的需求量極大，若能透過二手袋進行循環，將能有效降低10％以上的塑膠袋使用量。

彭啓明強調，環境部已從過去的「監督者」轉變為企業的「永續夥伴」，未來將持續制定明確的評判標準與獎勵機制，支持像第一銀行這樣優秀的企業落實ESG（環境保護「Environment」、社會責任「Social」及公司治理「Governance」）目標。他今日也頒發感謝狀給第一銀行，肯定其卓越貢獻，更期待未來有更多民間企業攜手加入，讓減塑不再只是口號，而是成為全民共同引以為傲的文化底蘊。

環境部資源循環署「袋袋箱傳：二手袋循環平台」網址（https://sup.moenv.gov.tw/Page/rebag）

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