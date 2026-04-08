遛狗踩到就慘了…中壢運動公園紅火蟻窩密布 公所：已投放藥劑防治

桃園市中壢體育園區公園紅火蟻窩密布，飼主擔心遛狗踩到蟻窩就慘了。（記者李容萍攝）

桃園市中壢體育園區（中壢運動公園）區段徵收工程於去年2月完工，有民眾投訴，在公園（綠1）內近期出現大量紅火蟻窩，對使用公園的民眾與寵物飼主造成困擾。多名飼主反映在遛狗過程中，因草地與步道周邊分布不少紅火蟻窩，擔心寵物遭紅火蟻叮咬，後果不堪設想，讓人難以安心使用公園空間。

對此，中壢區公所公園管理課長李永洲今表示，目前尚未接獲民眾反映有被紅火蟻叮咬情形，不過，曾接獲民眾反映中壢區運動園區內發現紅火蟻一事，公所皆在接獲通報立即派員前往現場勘查，並依相關紅火蟻防治作業程序進行處理，完成初步藥劑投放及蟻丘處置作業，以及同步加強園區巡檢頻率，如有發現疑似蟻丘，一併立即進行後續防治作業，以確保環境安全。

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李永洲說，因為所投放藥物放置地點分散，不易全面清查有幾處，但已有接獲通報或掌握的區域，皆已進行灑藥及相關防治作業，後續會加強張貼告示進行宣導提醒。另外，公所已責成廠商加強現場告示，提醒民眾避免接觸蟻丘及提高警覺，如遭叮咬請儘速就醫處理，公所將持續落實防治與管理工作，維護園區環境品質及民眾使用安全。

至於民眾抱怨該公園內未設置任何垃圾桶及資源回收桶，容易衍生環境髒亂問題，中壢區長李日強說明，公園是否設置垃圾桶，是基於整體環境管理及維護實務審慎評估。由於公園屬開放空間，設置垃圾桶易造成垃圾溢滿、違規棄置及異味問題，甚至衍生病媒蚊蟲，影響環境品質；依實務經驗，未設垃圾桶並加強清潔與宣導，整體環境反而較佳。現況正配合環保政策推動「垃圾不落地」及源頭減量，公所鼓勵民眾將垃圾自行帶回，共同維護乾淨舒適的公共空間。

多名飼主反映，在遛狗過程中，發現草地與步道周邊分布不少紅火蟻窩。（記者李容萍攝）

桃園市中壢體育園區公園紅火蟻窩密布。（記者李容萍攝）

桃園市中壢體育園區的告示牌，貼心附註了2家鄰近醫院名稱和電話。（記者李容萍攝）

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