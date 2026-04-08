高雄鹽埕市民廣場變身 「鹽埕之心」 完工開放

鹽埕市民廣場變身「鹽埕之心」。（公園處提供）

高雄228和平紀念公園旁的鹽埕市民廣場，因年久失修，市府著手改建這座重要地標，變身為「鹽埕之心」，打造大面積的圓形草坪與微型噴霧設施，目前已開放民眾使用。

位於中正四路與大勇路口的鹽埕市民廣場，總面積0.98公頃，早年是鹽埕圓環。因商圈移轉、車流明顯減少，高雄捷運工程啟動後，於2001年拆除圓環，改建為「鹽埕市民廣場」，設置大型噴水廣場，並連結到大勇路徒步區。

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近年來，鹽埕市民廣場硬體設備逐漸老舊，噴水池機電設備毀損，且噴水池硬鋪面不透水，反而容易積淹水，引發民怨。市府與鹽埕區居民、商家座談，決定重新規劃改建為「鹽埕之心」，於去年4月動工。

公園處指出，整建經費3800萬，透過公園空間改造，提高綠覆率及增設微型噴霧設施，盼再現鹽埕風華歷史記憶。廣場正中央規劃大面積的圓形草坪，可容納多樣化活動交流；沿著草坪而生的鹽埕酷環，搭配起伏地形與水霧；靠近立體停車場的廣場東側，則規劃為綠林區，在樹蔭下設置步道、休憩座椅。

公園處表示，工程目前除園內變電箱設施，尚待台電公司辦理遷移外，其餘工程皆已完成。為因應地方開放需求，近日已先行開放民眾使用。

臉書社團「高雄好過日」認為，和市民廣場時代相比，鹽埕之心的硬體結構減少，綠地與步道的通透性也增加，希望能讓駁二、捷運鹽埕埔站、直到愛河的動線串連更順暢。

當地民眾說，「鹽埕之心」四周除了228和平紀念公園，還有國際會議中心、歷史博物館，隨著鹽埕區近年人潮重新湧入，將可為當地帶來煥然一新面貌。

「鹽埕之心」已開放民眾使用。（公園處提供）

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