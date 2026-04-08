為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美伊停戰未解供應焦慮 塑膠袋市場進入觀望期

    2026/04/08 19:47 記者廖耀東／台中報導
    停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

    停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

    國際能源與石化市場受美伊戰事牽動，原料價格快速上揚，使國內塑膠製品供應鏈出現連鎖反應，中部傳統市場近期浮現「塑膠袋之亂」，餐飲與攤販業者紛紛呼籲消費者自備購物袋，以降低包材依賴。

    業界指出，塑膠袋包材價格已先行上漲2至3成，中盤供應商同步調整報價約2成至2成5，由於市場預期心理升溫，同業提前備貨，進一步壓縮現貨流通量，部分尺寸甚至出現缺貨現象，供應商因此祭出限購措施穩定市場。

    雖然政府協調上游石化廠維持原料供應，但市場仍處於價格調整與心理預期交錯階段。今（8日）上午傳出美伊宣布暫時停戰兩週，為市場帶來短暫利多訊號。不過，儘管美伊達成為期兩週的暫時停戰，市場認為僅能短期舒緩原料緊張情勢，塑膠製品成本與供貨是否恢復常態，仍取決於停戰協議能否正式簽訂及國際局勢後續發展。

    業界分析，在供需與預期尚未回穩前，「買得到但不一定齊全」的狀況恐仍持續，塑膠製品市場正式回穩仍需時間觀察。

    停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

    停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

    停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

    停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播