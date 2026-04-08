美伊停戰未解供應焦慮 塑膠袋市場進入觀望期

停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

國際能源與石化市場受美伊戰事牽動，原料價格快速上揚，使國內塑膠製品供應鏈出現連鎖反應，中部傳統市場近期浮現「塑膠袋之亂」，餐飲與攤販業者紛紛呼籲消費者自備購物袋，以降低包材依賴。

業界指出，塑膠袋包材價格已先行上漲2至3成，中盤供應商同步調整報價約2成至2成5，由於市場預期心理升溫，同業提前備貨，進一步壓縮現貨流通量，部分尺寸甚至出現缺貨現象，供應商因此祭出限購措施穩定市場。

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雖然政府協調上游石化廠維持原料供應，但市場仍處於價格調整與心理預期交錯階段。今（8日）上午傳出美伊宣布暫時停戰兩週，為市場帶來短暫利多訊號。不過，儘管美伊達成為期兩週的暫時停戰，市場認為僅能短期舒緩原料緊張情勢，塑膠製品成本與供貨是否恢復常態，仍取決於停戰協議能否正式簽訂及國際局勢後續發展。

業界分析，在供需與預期尚未回穩前，「買得到但不一定齊全」的狀況恐仍持續，塑膠製品市場正式回穩仍需時間觀察。

停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

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