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    首頁 > 生活

    台中漢神洲際4/10開幕！火災演練出動無人機、雲梯車

    2026/04/08 19:43 記者許國楨／台中報導
    消防局部署雲梯車進行高空救援。（台中市消防局提供）

    消防局部署雲梯車進行高空救援。（台中市消防局提供）

    台中全新百貨「漢神洲際購物廣場」即將於4月10日盛大開幕，為強化大型複合式商場的防災應變能力，消防局7日進行一場高度擬真的實境火災演練，演練以地下二樓家電展示區突發火警為情境，從火勢延燒、濃煙擴散到人員受困，全程比照真實災害狀況，考驗消防與現場人員的應變速度與協調能力。

    此次演練由消防局第八大隊統籌，集結四平、水湳、文昌、北屯、東山等分隊，並跨區支援西屯、潭子、豐原分隊，共出動11輛消防車、51名消防人員，當「火警」發生後，各單位迅速進場，依標準作業程序展開滅火攻擊、人命搜救與疏散引導，同時架設正壓排煙設備，試圖在最短時間內排除濃煙、開闢安全逃生動線。

    演練過程中，雲梯車同步進行高空救援，模擬高樓層民眾受困情境；無人機則升空執行空中勘查，即時掌握火場狀況，提供指揮決策參考，現場也設置後勤照護區與機動中繼設備，確保救災人員在長時間任務中維持戰力，整體流程緊湊逼真。

    消防局指出，該購物廣場佔地超過17萬平方公尺，開幕後勢必吸引大量人潮，加上商場內商品眾多、火載量高，一旦發生火警，火勢蔓延迅速且濃煙密布，將大幅增加逃生與搶救難度，透過此次實境演練，不僅強化消防人員對大型空間戰術應用，也提升業者自衛消防編組的應變能力，漢神洲際購物廣場方面亦同步參與演練，讓場內員工熟悉火災通報、初期滅火及人員引導流程，展現對公共安全的重視。

    消防人員搭配熱顯像儀（TIC）尋找起火點及滅火攻擊。（台中市消防局提供）

    消防人員搭配熱顯像儀（TIC）尋找起火點及滅火攻擊。（台中市消防局提供）

    消防人員架設排煙機演練正壓排煙。（台中市消防局提供）

    消防人員架設排煙機演練正壓排煙。（台中市消防局提供）

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