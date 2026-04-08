東石高中師生至配天宮祈福 217名考生備戰統測

國立東石高中師生今天到朴子配天宮祈求四技二專統測考試順利。（記者林宜樟攝）

四技二專統一入學考試將在4月25、26日登場，位於嘉義縣朴子市的國立東石高中有機械科、電機科、汽車科及食品加工科等高職類科，師長今天帶領考生到在地信仰中心朴子配天宮，向媽祖、文昌帝君等神明祈求考試順利、金榜題名，考取心中理想學校。

東石高中今天由校長蔡吉郎、家長會長呂欣泰帶領師生到配天宮進行「高職三年級入學考試祈福儀式」，配天宮董事長蔡承宗等接待，師生虔誠參拜與祈福，期望眾神明加持，讓學生在最後衝刺能心無旁騖，從容赴考，發揮所學，朴子市長吳品叡等也到場為學生加油打氣。

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將參與統測的學生共217人，由校長、各科主任及導師帶領向配天宮媽祖、觀世音菩薩、文昌帝君等神明祈求賜福，庇佑學生在統測考試能冷靜思考，專心作題，考出好成績，錄取心中理想學校。

東石高中於日治時期1926年創立，是兼具普通型高中、技術型高中及進修部的綜合型高中，設有多元展能普通科、國際教育實驗班、AI科技數理實驗班、運動科學實驗班與機械、電機、汽車、食品加工、綜合職能及進修部食品科等多元類科；今年逢創校百年，校方舉辦百年校慶系列活動，如藝文、運動、科技、特色講座、課程等，12月5日將迎來校慶盛典最高潮，歡迎海內外校友回娘家，共同見證百年榮光。

朴子市長吳品叡（右2）到配天宮為學生加油打氣。（記者林宜樟攝）

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