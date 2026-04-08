為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台船與高科大攜手打造南太灣海洋產業人才基地

    2026/04/08 17:34 記者洪臣宏／高雄報導
    陳政宏（左）代表台船致贈船模，由吳忠信（右）代表接受，象徵雙方合作一帆風順。（台船提供）

    陳政宏（左）代表台船致贈船模，由吳忠信（右）代表接受，象徵雙方合作一帆風順。（台船提供）

    台船與國立高雄科技大學（高科大）今（8）日簽署為期五年的產學合作意向書（MOU），雙方將擴大產學合作，從研究計畫、學生實習到人才培育等面向串聯，攜手打造南台灣海洋產業人才培育重鎮。

    簽約儀式由台船董事長陳政宏與高科大校長吳忠信代表簽署。台船指出，因應造船技術持續發展，以及國艦國造、離岸風電及智慧船舶等國家政策的推動，產業界對工程及跨領域專業人才需求日益提升。

    陳政宏表示，透過與高中職及高科大建立更緊密的五年合作機制，不僅能提前培養具備實務即戰力之人才，為企業挹注專業人才，更是為國家的海洋產業儲備戰力。

    吳忠信強調，高科大透過與台船、高中職及大學的垂直整合，學生得以於在學期間提早進入職場學習，縮短學用落差，培育出符合國家政策與產業需求的專業人才。

    台船與高科大過去已有多項指標性合作，例如共同推動教育部產學攜手計畫、台船支援高科大業界講師，以及由台船承造的高科大實習船「御風輪」。台船今在會場上致贈高科大船模儀式，象徵雙方合作一帆風順。

    根據雙方簽署合作意向書，未來五年雙方將聚焦於推動合作研究計畫案、規劃學生赴產業界實習方案、人才培育，以及促進雙方交流等事項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播