台船與高科大攜手打造南太灣海洋產業人才基地

陳政宏（左）代表台船致贈船模，由吳忠信（右）代表接受，象徵雙方合作一帆風順。（台船提供）

台船與國立高雄科技大學（高科大）今（8）日簽署為期五年的產學合作意向書（MOU），雙方將擴大產學合作，從研究計畫、學生實習到人才培育等面向串聯，攜手打造南台灣海洋產業人才培育重鎮。

簽約儀式由台船董事長陳政宏與高科大校長吳忠信代表簽署。台船指出，因應造船技術持續發展，以及國艦國造、離岸風電及智慧船舶等國家政策的推動，產業界對工程及跨領域專業人才需求日益提升。

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陳政宏表示，透過與高中職及高科大建立更緊密的五年合作機制，不僅能提前培養具備實務即戰力之人才，為企業挹注專業人才，更是為國家的海洋產業儲備戰力。

吳忠信強調，高科大透過與台船、高中職及大學的垂直整合，學生得以於在學期間提早進入職場學習，縮短學用落差，培育出符合國家政策與產業需求的專業人才。

台船與高科大過去已有多項指標性合作，例如共同推動教育部產學攜手計畫、台船支援高科大業界講師，以及由台船承造的高科大實習船「御風輪」。台船今在會場上致贈高科大船模儀式，象徵雙方合作一帆風順。

根據雙方簽署合作意向書，未來五年雙方將聚焦於推動合作研究計畫案、規劃學生赴產業界實習方案、人才培育，以及促進雙方交流等事項。

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