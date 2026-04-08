登機證出現這串神祕代碼 網驚：下機被帶到小房間「特殊對待」！

搭乘國泰航空飛美航班的旅客曬出有神祕代碼「SSSS」的登機證，在網上掀起熱議。示意圖，與本文無關。（路透檔案照）

近日一名網友在社群曬出飛往美國的登機證，上頭出現神祕代碼「SSSS」，引發鄉民熱議。原來登機證上出現「SSSS」，代表入境美國將要接受海關人員帶到小房間徹底檢查隨身行李的「特別對待」！

一位常飛美國的網友最近在Threads上曬出自己的登機證，可以看到他購買的是國泰航空的經濟艙座位，從香港國際機場飛到德州沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport），登機證右下角出現「SSSS」的神祕代碼。原PO對此相當困惑，PO文詢問鄉民「有人知道登機證出現4個S代表什麼意思嗎？到美國這麼多次，第一次遇到」。

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該貼文曝光隨即掀起熱議，「代表你是天選之人」、「要被海關特殊對待了」、「就是登機前隨身行李要再被檢查一次，這是美國要求隨機再次檢查」、「過海關的時候會有專人招呼你」、「拿到這種代碼的通常都是獨自一人搭機的，會被特別注意」、「會被帶到小房間問話」、「我有拿過這機票！登機前要被很嚴格的搜身！」。

事實上，過去這種有「SSSS」代碼的登機證，每隔一段時間就會在網上掀起討論。「SSSS」是「二次安檢（Secondary Security Screening Selection）」的縮寫，代表旅客被美國運輸安全局（TSA）的「安全飛行計劃」系統選中為加強安檢對象，除了隨身行李，旅客還得接受全身掃描。

近日一名搭乘國泰航空飛美航班的旅客，在網上曬出上頭有神祕代碼「SSSS」的登機證，在網上掀起熱議。（圖翻攝自Threads）

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