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    首頁 > 生活

    高雄9市立醫院「6外包」 衛生局：遇重大疫情絕可主導

    2026/04/08 17:32 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市立大同醫院等6間「外包」，衛生局強調遇重大疫情絕可主導。（記者黃良傑攝）

    高雄市立大同醫院等6間「外包」，衛生局強調遇重大疫情絕可主導。（記者黃良傑攝）

    高雄市9間市立醫院有6間交由民間醫療體系合作營運，有議員憂心一旦爆發重大疫情，無法即時調度病床和醫療人力，衛生局今強調，所屬市立醫院的營運模式，均依公衛醫療需求規劃並有法源基礎，絕對維持「可控」自有醫療量能。

    衛生局指出，針對今（8）日上午議員於議會部門質詢時質疑「高雄市立醫院全部採ROT委託經營、影響自有醫療量能掌握」，高雄市政府衛生局鄭重澄清此說法與事實不符，強調所屬市立醫院的營運模式均依公衛醫療需求規劃並有法源基礎，目前採取「醫療合作」、「委託經營」及「營運管理」三類模式，「並非均為委託經營」，衛生局依合約要求履行並落實相關公衛醫療責任，維持「可控」自有醫療量能。

    衛生局說明，目前市立大同醫院採「醫療合作」模式，法源依據為「高雄市市有財產管理自治條例」第43條及《醫療法》第77條；市立聯合醫院採行的是「營運管理模式」，法源依據為《政府採購法》第105條，機關內部仍有政府單位（人事、政風、會計）進駐管理，市立大同醫院及市立聯合醫院在體制上仍屬市府所屬市立醫院。至於市立小港、鳳山、旗津及岡山醫院則是依據《促參法》辦理委託經營。

    市府為提高市立醫院主導權，實際監督公衛政策推展成效，並確保落實醫療平權，據此規劃「醫療合作」與「營運管理」等全新公立醫療體系策略，提供市民最優質的醫療服務與公共衛生保障，相關營運模式規劃皆以市民需求及公衛醫療量能掌握為依歸，相關不實臆測並非事實。

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