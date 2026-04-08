斥資1.5億，苗栗銅鑼文林國中新校舍落成。（縣府提供）

苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍使用約70年，原規劃辦理耐震補強工程，但2020年施工時，發現建物未設地基及地梁，經評估後列為危險校舍，2021年獲教育部核定納入「國民中小學老舊校舍整建計畫」，補助經費7025萬7000元重建，期間因應物料及工資上漲，縣府另行自籌8400萬元挹注，總工程經費1億5425萬7000元，今天落成啟用。

苗栗縣政府指出，新建教學大樓為3層樓建築，總樓地板面積約693坪，設置一般教室9間、教職員辦公室2間、校長室1間及多元附屬空間。大樓外觀採紅磚色調並結合桐花圖騰，呈現客家樸實的人文底蘊，並與北棟校舍及逢甲紀念堂相互輝映，形塑出完整且順暢的校園動線與景觀環境。

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苗栗縣長鍾東錦指出，文林國中為銅鑼地區重要文教核心，感謝中央與各界支持，讓老舊校舍蛻變為兼具安全性與客家美學的現代化校園，鍾東錦表示，新校舍環境與設備皆不輸都會學校，除恭喜學生擁有新穎的受教環境，也期許老師加強教學品質，培育出更多優秀人才，成為未來棟梁，來服務苗栗、造福人群。

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