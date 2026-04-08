女旅客機上大鬧掌摑空服員 虎航硬起來：列拒載名單、提告

台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件，航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查。（網友提供，資料照）

台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件；對此，台灣虎航今天下午發出最新聲明指出，對於旅客攻擊客艙組員的行為，虎航將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，並將該乘客列入拒載名單。

4月3日台灣虎航IT-753航班，從日本福島飛往桃園機場途中，1名71歲張姓女旅客稱飛行途中在座位上遭33歲劉姓空服員碰撞，導致其右臉頰及頭部受傷，雙方因此發生爭執，過程中張女當場掌摑劉姓空服員一巴掌，後續降落時航警到場，雙方互相提告傷害罪，劉女另提告公然侮辱罪，案件後續移請刑警大隊偵辦。

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針對此事件，虎航3點回應，首先是「嚴厲譴責不當暴力行為」，針對此類嚴重侵害員工尊嚴及人身安全之行為，台灣虎航予以最嚴厲的譴責。「我們深信，每位在崗位上敬業付出的同仁都應獲得應有的尊重。」

再者，台灣虎航也會全力維護同仁工作尊嚴及安全。虎航表示，該公司致力於提供安全及安心的工作環境，對於旅客攻擊客艙組員的行為，將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，以建立安全的職場環境。

虎航續指，秉持「飛安零容忍」立場與處置，由於機組人員的執勤安全與飛航安全息息相關。為維護全體同仁與旅客權益，對於在機內出現不理性行為的旅客，公司已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。

虎航強調，該公司一向視飛航安全與職場安全為企業經營核心。「我們致力於營造一個安全、舒適、安心的搭機環境。也感謝當日同機旅客的配合，以及社會大眾對此事件的關心。」

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