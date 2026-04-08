為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    追粉紅超跑看這裡！台鐵、高鐵、客運交通接駁一次看

    2026/04/08 18:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    白沙屯媽祖進香疏運，台鐵加開160列次、公路局高鐵站170輛接駁車待命。交通部次長陳彥伯（持麥克風者）金至白沙屯車站視察並參拜拱天宮。（記者蔡政珉攝）

    白沙屯媽祖進香疏運，台鐵加開160列次、公路局高鐵站170輛接駁車待命。交通部次長陳彥伯（持麥克風者）金至白沙屯車站視察並參拜拱天宮。（記者蔡政珉攝）

    白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香報名人數突破歷史新高，來到45萬人，4月12日起駕。交通部整合台鐵、高鐵及公路局推出疏運計畫，讓香燈腳「平安追媽祖、順利回家去」。

    交通部次長陳彥伯今天下午到白沙屯火車站視察，參拜拱天宮，陳彥伯說，交通部已擬定整體疏運策略，持續以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同，台鐵11、12、13、18、19、20日加開區間（快）車160列次；11、12、18、19、20日共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7％，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

    台灣高鐵增開10班次（南下4班、北上6班），其中，12日7點到8點及下午3點到深夜10點、20日7點到9點，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。

    公路局則安排2條公路客運直達車，4月12日及20日行駛往返高鐵苗栗站到白沙屯拱天宮，班距約10分鐘1班，4月16日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站，班距約10到15分鐘1班。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播