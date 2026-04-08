追粉紅超跑看這裡！台鐵、高鐵、客運交通接駁一次看

白沙屯媽祖進香疏運，台鐵加開160列次、公路局高鐵站170輛接駁車待命。交通部次長陳彥伯（持麥克風者）金至白沙屯車站視察並參拜拱天宮。（記者蔡政珉攝）

白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香報名人數突破歷史新高，來到45萬人，4月12日起駕。交通部整合台鐵、高鐵及公路局推出疏運計畫，讓香燈腳「平安追媽祖、順利回家去」。

交通部次長陳彥伯今天下午到白沙屯火車站視察，參拜拱天宮，陳彥伯說，交通部已擬定整體疏運策略，持續以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同，台鐵11、12、13、18、19、20日加開區間（快）車160列次；11、12、18、19、20日共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7％，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

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台灣高鐵增開10班次（南下4班、北上6班），其中，12日7點到8點及下午3點到深夜10點、20日7點到9點，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。

公路局則安排2條公路客運直達車，4月12日及20日行駛往返高鐵苗栗站到白沙屯拱天宮，班距約10分鐘1班，4月16日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站，班距約10到15分鐘1班。

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