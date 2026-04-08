不只拒收補助計畫！和美全民館啟用大合照 李洋不拿「這一物」

彰化縣議員賴清美大讚運動部長李洋親和力十足，樂當人形立牌與大家合照。（賴清美提供）

彰化縣長王惠美昨天（7日）把縣內4座全民館有待經費補助計畫書，要交給運動部長李洋，卻被李洋以「預算沒有通過」而未收下。縣議員賴清美表示，李洋不只牛皮紙袋不拿，當活動人員要拿羽球拍給李洋與王惠美拍合照，李洋當場不拿球拍，讓王惠美秒回「他不拿，我一個人拿也不好看」！

賴清美表示，落成啟用是地方的大事，她也到場參加典禮，結束後跟著參觀館內設施，當李洋與王惠美以及所有地方首長、民意代表要拍大合照時，這時有人拿出2支羽球拍要給李洋與王惠美，要作為拍照道具。

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不過，李洋當場沒有把羽球拍接過來，王惠美也覺得只有她自己一個人拿也不好看，馬上反問「標語無所謂吧？」頓時，全場來賓都手持標語，完成在館內的大合照。

賴清美說，李洋昨天非常親民，任何人找他拍合照，他都馬上答應，當她第一時間看到李洋沒有接過羽球拍合照時，還有點愣住，心想李洋是不是擔心要在羽球場打球。

賴清美指出，後來才想到，李洋以前是運動員，都會與特定的運動品牌用品有合作關係，雖然如今身為運動部長、解除所有代言工作，可能考量層面更廣，才會在昨天的公開場合，沒有接過羽球拍當作拍照道具。

李洋與彰化縣長王惠美等人在和美全民館內拍大合照，大家拿標語取代羽球拍。（賴清美提供）

彰化縣長王惠美昨天（7日）把縣內4座全民館有待經費補助計畫書，要交給運動部長李洋，卻被李洋以「預算沒有通過」而未收下。（民眾提供）

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