為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不只拒收補助計畫！和美全民館啟用大合照 李洋不拿「這一物」

    2026/04/08 16:55 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員賴清美大讚運動部長李洋親和力十足，樂當人形立牌與大家合照。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美大讚運動部長李洋親和力十足，樂當人形立牌與大家合照。（賴清美提供）

    彰化縣長王惠美昨天（7日）把縣內4座全民館有待經費補助計畫書，要交給運動部長李洋，卻被李洋以「預算沒有通過」而未收下。縣議員賴清美表示，李洋不只牛皮紙袋不拿，當活動人員要拿羽球拍給李洋與王惠美拍合照，李洋當場不拿球拍，讓王惠美秒回「他不拿，我一個人拿也不好看」！

    賴清美表示，落成啟用是地方的大事，她也到場參加典禮，結束後跟著參觀館內設施，當李洋與王惠美以及所有地方首長、民意代表要拍大合照時，這時有人拿出2支羽球拍要給李洋與王惠美，要作為拍照道具。

    不過，李洋當場沒有把羽球拍接過來，王惠美也覺得只有她自己一個人拿也不好看，馬上反問「標語無所謂吧？」頓時，全場來賓都手持標語，完成在館內的大合照。

    賴清美說，李洋昨天非常親民，任何人找他拍合照，他都馬上答應，當她第一時間看到李洋沒有接過羽球拍合照時，還有點愣住，心想李洋是不是擔心要在羽球場打球。

    賴清美指出，後來才想到，李洋以前是運動員，都會與特定的運動品牌用品有合作關係，雖然如今身為運動部長、解除所有代言工作，可能考量層面更廣，才會在昨天的公開場合，沒有接過羽球拍當作拍照道具。

    李洋與彰化縣長王惠美等人在和美全民館內拍大合照，大家拿標語取代羽球拍。（賴清美提供）

    李洋與彰化縣長王惠美等人在和美全民館內拍大合照，大家拿標語取代羽球拍。（賴清美提供）

    彰化縣長王惠美昨天（7日）把縣內4座全民館有待經費補助計畫書，要交給運動部長李洋，卻被李洋以「預算沒有通過」而未收下。（民眾提供）

    彰化縣長王惠美昨天（7日）把縣內4座全民館有待經費補助計畫書，要交給運動部長李洋，卻被李洋以「預算沒有通過」而未收下。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播