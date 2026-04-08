「台鐵假期」要來了！ 將搭配飯店、景點、接送和美食套票

台鐵預計在今年推出「台鐵假期」商品。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司今天（8日）宣布，預計在今年推出「台鐵假期」，透過與旅行業者的合作機制，提供旅客整合型旅遊服務，搭配旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接送及美食體驗等套裝旅遊產品販售。

目前台灣高鐵公司有「高鐵假期」商品，是由台灣高鐵公司推出的官方旅遊品牌，在提供「高鐵車票+住宿/租車/行程」的一站式套裝行程。它將交通與住宿、遊程打包出售，通常比分開購買更超值，適合自由行、家庭旅遊。

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台鐵公司去年也宣布要推出「台鐵假期」商品，方便旅客規劃和享受旅程，以開拓鐵道觀光市場，吸引更多國內、外民眾搭乘台鐵出遊。台鐵公司表示，預計在今年5月上網公告招商，招商資訊屆時請參閱臺鐵公司官方網站/招商資訊/招商公告，及政府電子採購網/查詢服務/財物出租查詢。

台鐵公司今天宣布，歡迎有意願投標業者踴躍參加4月10日上午10時，在台鐵公司第1會議室舉辦的招商說明會。報名時間從即日起到4月9日（週四）下午16時止。

報名方式以電子郵件方式報名，請在報名截止日期前將公司（旅行社）名稱、公司設立登記表行業別、聯絡人姓名、電話、與會人數等資訊寄送至台鐵公司7022051@railway.gov.tw。

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