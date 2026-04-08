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    首頁 > 生活

    百年來首次 台南新市木柵媽祖將日遊29宮廟送帖

    2026/04/08 16:23 記者劉婉君／台南報導
    台南新市永安宮日前依照木柵媽祖指示，在南科七路附近一處農地找到開基地。（廟方提供）

    台南新市永安宮日前依照木柵媽祖指示，在南科七路附近一處農地找到開基地。（廟方提供）

    百年來首次，台南新市永安宮將自16日起一連4天，展開「木柵媽祖大駕日遊巡禮祈福活動」，由木柵媽祖親自送邀請帖至新市區29間宮廟，邀請農曆3月23日媽祖誕辰日前往永安宮看戲，並將回到開基地，讓信眾跟隨媽祖的腳步，找回歷史的足跡，認識在地信仰歷史。

    新市永安宮主祀天上聖母，副主委陳良考與葉建池表示，木柵媽祖開基地位於南科樹谷園區附近，早期是出入府城的重要水路，山上、玉井等地區的民眾要進府城，都會到台江內海搭乘竹筏，後來當地因水患及瘟疫等問題逐漸敗庄後，木柵媽祖於1863年遷移至永安宮，與李府千歲共同守護新市。

    日遊巡禮祈福活動，除了送邀請帖請各友宮於農曆3月「媽祖生」當天到永安宮看戲，還將首度回到木柵媽祖開基地，第4天行程中，李府千歲並將在新市富林路與復興路交叉路口接駕，呈現木柵媽祖從木柵到永安宮的信仰歷史。

    木柵媽祖大駕日遊巡禮祈福隊伍將於16日上午8時出發，前往移民寮榮安宮，當晚夜宿駐駕港墘新吉庄永隆宮，第2天晚上夜宿大營靈昭宮，第3天再以車隊移駕至木柵媽祖開基地，展開當天行程，共計4天拜訪全區29間宮廟。

    台南新市永安宮木柵媽祖與李府千歲共同守護新市。（記者劉婉君攝）

    台南新市永安宮木柵媽祖與李府千歲共同守護新市。（記者劉婉君攝）

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