迎接白沙屯媽祖！賴清德盼保佑台灣民主自由 民進黨廣設應援站

民進黨發言人吳崢今天下午公布，各地黨職以白沙屯媽祖進香所設置的香燈腳應援站。（記者王藝菘攝）

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香即將起駕，兼任民進黨主席的總統賴清德今（8日）號召黨公職設置物資補給點，並祈求馬祖保佑台灣，讓每個人永享民主自由的生活。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德席間談到，今年白沙屯媽祖往北港進香行程，將從4月12日深夜起駕。請進香路程可能經過的地方黨部、黨公職，能踴躍提供適當場所，並在沿途設置物資補給點，讓參與的香燈腳們能夠適時休憩歇腳。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，這個重要的盛事，一起祈求媽祖保佑台灣，國泰民安、風調雨順，也祝福在台灣的每一個人，永享民主自由的生活。

此外，吳崢進一步說明，民進黨已盤點苗栗、台中、彰化、雲林等縣市，各地黨公職現在有非常多人響應，包括苗栗縣議員陳品安、台中市的立委何欣純和蔡其昌、彰化縣的立委陳素月、雲林縣的立委劉建國等人，其服務處都有整理開放給香燈腳休息的時間和地址，相關資訊未來也會持續整理在網路上。

吳崢表示，民進黨中央黨部包括新住民部、青年部，很多黨公職響應報名這次的進香活動，黨部也有製作一些相關文宣品，例如印有「媽祖保庇一路平安」的手板，後續還會製作綁帶、飄帶等小物，讓大家可以一起應援，也呼籲全體黨員及黨公職一起響應，希望媽祖保庇台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法