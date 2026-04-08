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    首頁 > 生活

    基隆河廢油污染10餘萬戶受害 用「這招」向黑心業者求償

    2026/04/08 16:07 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市將誠公司利用私設油水分離設施，將含有害健康物質廢水偷排入基隆河，危害10餘萬戶自來水用戶健康。（記者林嘉東攝）

    基隆市將誠公司利用私設油水分離設施，將含有害健康物質廢水偷排入基隆河，危害10餘萬戶自來水用戶健康。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵辦去年11月引發基隆、汐止10餘萬用戶恐慌的自來水油污案，查出將誠公司在水源保護區租地私設地下工廠，將未經處理、含重金屬等有害物質的船舶廢油水直接排入基隆河，更勾結下游廠商轉售「黑心工業油」牟利，不法獲利達高達4億297萬餘元，今天（8日）將「將誠公司」負責人游侑梵等28人與4家公司，依涉犯廢棄物清理法、刑法妨害飲水安全等罪起訴，並聲請扣押游等被告財產共3億522萬餘元。

    檢警調查，游侑梵為謀暴利，自2020年起租用暖暖區水源地內世紀貨櫃場停車場，非法私設油水分離設施，收購船舶廢油，分離出含有重金屬等有害物質的船舶廢油水，在未經任何處理的情況下直接排入基隆河，導致污染物進入八堵抽水站，流向基隆市及新北市汐止區的飲水系統，危害10餘萬戶市民健康。

    針對10餘萬受影響用戶的權益，基隆市政府雖已賠償用戶淨水器濾芯，民眾還能向將誠索賠嗎？

    儒成法律事務所主持律師楊儒樵指出，法律遵循「損害填補原則」，若民眾已領取市府提供的濾芯補貼，該部分損失因已獲填補，原則上不能重複向業者求償（此部分債權已轉由市府對業者行使代位求償）。

    但若實際損失（如清洗水塔、高級濾材、醫藥費）超過市府補貼金額，民眾仍可就「差額」部分，依民法侵權行為向將誠求償。

    楊儒樵建議，民眾可以留存清洗水塔單據、瓶裝水購買明細、就醫紀錄向將誠求償。由於個人損失金額較小，建議透過消保官或消基會發起「團體訴訟」或「公害糾紛調處」，以降低訴訟成本。

    此外，檢方已扣押業者逾3億資產，受害民眾應密切關注賠償金分配順位，確保權益不落空。

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