雲林螢火蟲季登場 山區串聯平地推16條賞螢方案

雲林縣古坑山區有多處賞螢點。（圖由雲林縣府提供）

2026雲林螢火蟲季4月登場為期2個月，今年除既有的山區賞螢點，也串聯古坑新庄、麻園及林內等平地，縣府與社區、旅宿業者推出16條賞螢方案，從古坑山區延伸到平地的生態廊道，邀請民眾來雲林賞螢。

雲林公私協力復育螢火蟲5處棲地，包括華山土石流園區、華山山豬湖、華山大湖底及樟湖石橋竿蓁籠、張師傅生態紅茶園，主要為黑翅螢，次要有大端黑螢、紅胸黑翅螢等，每年4至6月螢火蟲季吸引許多遊客前往賞螢。

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縣府今（8）日在古坑麻園慈心大自然莊園召開「漫遊螢林—微光繽紛派對」螢火蟲季啟動記者會，副縣長謝淑亞表示，今年活動以把生態找回來，其實就是在為土地辦1場環境的Party作為核心，螢火蟲復育不只是讓一種生物回到棲地，更是生態恢復活力指標，這幾年在山區多處可見螢火蟲蹤跡，邀請全國民眾來雲林參加這場年度生態盛會。

古坑鄉長林慧如指出，古坑的4月天充滿生命力及浪漫，有螢火蟲、油桐花，想起螢火蟲就讓人憶起童年，想起火金姑來照路的童謠，歡迎大人帶著孩子來古坑追尋神祕螢光。

縣府農業處長魏勝德說，今年螢火蟲季不只在山區，還串聯到古坑麻園、新庄及林內平地的生態廊道，推出16條賞螢方案，還有體驗課程的百元森友會，有攀樹、觀星、國產材應用、環境教育、茶席及森林療癒等主題。

農業處表示，今年3月以前連續數月沒下雨，山區環境乾枯，螢火蟲數量難預估，不過最近幾場降雨助供，應有機會觀賞到螢火蟲爆量，也呼籲民眾賞螢要遵守4不1要原則，不干擾、不捕捉、不喧嘩、不開閃光燈、要一同守護。

2026雲林螢火蟲季4月登場，串聯山區到平地的生態廊道推出16條賞螢方案。（記者黃淑莉攝）

參加社區介紹賞螢活動特色。（記者黃淑莉攝）

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