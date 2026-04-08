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    首頁 > 生活

    日月潭到九族更便捷！投61線拓寬通車 許淑華、温世政首度同框

    2026/04/08 16:41 記者張協昇／南投報導
    南投縣魚池鄉投61線拓寬改善日月潭假日壅塞，縮短日月潭到九族文化村通車時間。（即時新聞小組攝）

    南投縣魚池鄉投61線拓寬改善日月潭假日壅塞，縮短日月潭到九族文化村通車時間。（即時新聞小組攝）

    南投縣魚池鄉投61線拓寬，改善日月潭假日壅塞，縮短日月潭到九族文化村行車時間，今天（8日）舉行通車典禮，縣長許淑華與民進黨縣長參選人温世政均出席，這也是兩人首次同框，通車典禮增添些許選戰較勁意味。

    魚池鄉投61線1.5K到3.82K道路拓寬改善工程暨金天巷瓶頸路段改善工程，總工程經費3億4263萬元，中央補助約8成，將原本不到5公尺寬的舊路拓寬為8公尺，改善原有道路路幅狹窄、轉彎多且會車困難的瓶頸點，提供大型遊覽車安全通行。

    通車典禮由縣長許淑華主持，許淑華介紹出席來賓時也介紹民進黨縣長參選人温世政，溫世政向在場民眾致意，但雙方無進一步互動。

    許淑華致詞說，很高興與地方各界共同見證這條百年歷史古道，翻轉為現代化便捷道路的重要時刻，如今通車後，往返日月潭孔雀園到九族文化村可縮短近30分鐘車程，大幅優化觀光動線。

    温世政則指出，國道6號如同大血管，金天巷就是微血管，南投交通要做整體健檢，讓大血管接上微血管，形成環狀路網，讓地方建設不是「修修補補」，而是有計畫的升級，南投當前正缺乏整體路網規劃，急需通盤檢討並提出中長期建設藍圖。

    南投魚池鄉投61線拓寬改通車，南投縣長許淑華（左2）與民進黨縣長參選人温世政（左7）首度同框。（南投縣政府提供）

    南投魚池鄉投61線拓寬改通車，南投縣長許淑華（左2）與民進黨縣長參選人温世政（左7）首度同框。（南投縣政府提供）

    南投縣魚池鄉投61線拓寬，縮短日月潭到九族文化村通車時間。（即時新聞小組攝）

    南投縣魚池鄉投61線拓寬，縮短日月潭到九族文化村通車時間。（即時新聞小組攝）

    南投縣魚池鄉投61線舊路路幅不到5公尺寬拓寬為8公尺，改善路幅狹窄、轉彎多且會車困難瓶頸點。（即時新聞小組攝）

    南投縣魚池鄉投61線舊路路幅不到5公尺寬拓寬為8公尺，改善路幅狹窄、轉彎多且會車困難瓶頸點。（即時新聞小組攝）

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