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    首頁 > 生活

    竹北文化公園導覽牌破損無人聞問 公所編列預算規劃改善

    2026/04/08 16:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市文化公園遠看很美。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市文化公園遠看很美。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市文化公園被市民砲轟「金玉其外敗絮其中」，緊鄰縣治區和光明美食商圈，也常有活動在此舉行，但公園內迴廊上介紹縣內各地知名景點的告示牌卻年久失修，很多看板也都破損，讓市民覺得丟臉。竹北市公所表示，確實公園內部的告示導覽設施年久失修，也編列預算正規劃改善中。

    竹北市公所表示，他們上週輾轉收到前述鄉親的投訴後，立刻委由包商清理迴廊9處告示牌，發現底下層層疊疊、不同年代的告示導覽解說，卸到最底層，發現是有顏色的大理石凹槽，所以初步用水泥加封填平，後續會做成跟一旁磚牆一樣的平面牆面，爭取本週就能完成。

    公所主秘陳家緯說，文化公園內的告示牌與導覽設施多為2021年陸續建置，年久失修確實破損很多，公所早就把這裡的整修列入重點建設之中，只是採取整體性的思維規劃，近期已陸續完成周邊商圈環境優化和地下停車場的改善，希望讓公園與商圈動線可以接軌。

    而文化公園的整體改善工程目前在規劃設計階段，針對目前不合時宜、損壞的告示牌如前述已先拆除，後續會配合未來的改善工程統一更新。

    市長鄭朝方則說，文化公園與地下停車場屬於2項不同的工程，公所分期推動改善。其中，地下停車場又分2期辦理，第1期已完成地坪整建與照明改善，花了約2340萬；第2期則針對機車停放區與公廁優化作業，經費約1200萬，現已完成設計準備發包施工。至於文化公園改善經費約2000萬，規劃好後爭取今年年中招標。

    竹北文化公園內的迴廊告示牌，原先年久失修的狀態，讓市民詬病。（記者黃美珠攝）

    竹北文化公園內的迴廊告示牌，原先年久失修的狀態，讓市民詬病。（記者黃美珠攝）

    竹北文化公園內的迴廊告示牌，原先年久失修的狀態，讓市民詬病。（記者黃美珠攝）

    竹北文化公園內的迴廊告示牌，原先年久失修的狀態，讓市民詬病。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北文化公園內的迴廊年久失修且欠管理，除了大面積的告示牌毀損，就是一般告示也毀損。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北文化公園內的迴廊年久失修且欠管理，除了大面積的告示牌毀損，就是一般告示也毀損。（記者黃美珠攝）

    竹北市公所卸下「殺」風景的毀損景點告示牌後，最底層是塊凹陷的大理石牆面，包商先用水泥糊平，計畫做成如兩側的紅磚牆面。（記者黃美珠攝）

    竹北市公所卸下「殺」風景的毀損景點告示牌後，最底層是塊凹陷的大理石牆面，包商先用水泥糊平，計畫做成如兩側的紅磚牆面。（記者黃美珠攝）

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