國際組織發表《台南宣言》 展現台灣淨零減碳領導力

國際組織齊聚成大，支持里山權杖計畫與碳權機制，同時發表《台南宣言》。（成大提供）

「永續碳權里山里海地景對抗氣候變遷國際會議」今、明（8、9日）兩天在國立成功大學舉行，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國開發計劃署（UNDP）等國際組織代表來台支持台灣的「里山權杖計畫」，並與學界共同發表《台南宣言》（Tainan Chapter），強調在落實國際環境政策的同時，維護原住民與地方社區權益，展現台灣在淨零減碳的全球實力。

擔任大會主席的成大材料系丁志明講座教授指出，《台南宣言》是一個自願性的全球框架，核心在將碳權與社會生態生產地景（SEPLS）轉化為高誠信經濟系統，從「排放權」進化為「互惠契約」，提出「生物文化紅利」（Bio-cultural Dividend），讓碳信用不再只是交易數字，而是守護在地文化的實踐工具，與聯合國倡導的社會公平正義契合。

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宣言聚焦4大核心方針，與聯合國對接國際環境政策；透過地方政府合作，參與國家自主貢獻（NDC 3.0）減碳目標；結合碳市場機制，確保收益回流原住民與在地社群；導入 AI 與衛星技術，將台灣經驗轉化為全球抗暖化戰力。

國際自然保護聯盟（IUCN）成員Dr. Amit Sharma 讚許台灣潛力不只在晶片產業，更在從海洋到高山的垂直生態系，透過《台南宣言》，台灣正在向世界展現其在淨零減碳領域的領導力。

這次會議獲聯合國大學永續發展高級研究所（UNU-IAS）授權，由里山倡議國際夥伴關係（IPSI）成員、學術專家、政策制定者與地方社區共同參與，聚焦碳權機制與氣候變遷減緩的實務經驗與國際合作。

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