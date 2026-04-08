為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從照護心路到公益實踐 蔡永興半世紀父愛助慢飛天使發光

    2026/04/08 15:43 記者吳柏軒／台北報導
    新竹香園紀念教養院在18年前獲96歲蔡永興捐贈的專業打擊樂器，歷年來不間斷訓練，培育出15名專業智青，也即將登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

    新竹香園紀念教養院在18年前獲96歲蔡永興捐贈的專業打擊樂器，歷年來不間斷訓練，培育出15名專業智青，也即將登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

    半世紀的愛橫跨歲月，守護慢飛天使踏上啦啦隊舞台。96歲蔡永興曾任西門扶輪社長，因長子患有心智障礙，深刻體會照護之苦，故40年前促成親友創立香園紀念教養院，他在18年前也捐贈價值百萬元的專業打擊樂器與太鼓給教養院，已培育出15名具備專業公演實力的「菁英智青」，今年將參加啦啦隊演出，登台展演秀出這段深刻的父愛。

    西門扶輪社現任社長蔡裕煒表示，家父與蔡永興前輩熟識，蔡前社長當年因長子患有心智障礙，在照護路上體會到無數家庭的艱辛，這份感同身受促成了其哥哥蔡永勳及親友等人，在1986年創辦了新竹香園紀念教養院，建立給身心障礙者自主生活、安心學習、有尊嚴的溫馨環境。

    蔡裕煒指出，蔡永興在西門扶輪社有49年資歷，他不僅將家族的公益使命帶入扶輪，更讓西門扶輪社與香園、貝樂蒂啦啦隊比賽結下不解之緣；且他在18年前號召社友，募集百萬元捐贈一批專業的打擊樂器與太鼓，讓香園師生得以透過音樂培訓，18年來不間斷，已培育出15名具備專業公演實力的「菁英智青」。

    蔡裕煒也說，而西門扶輪社也在今年與中華身心障礙運動休閒服務協會聯合舉辦｢第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽｣，屆時「香園寶貝打擊樂團」預計26日上午登上中正紀念堂舞台，大秀專業鼓藝，讓人看見這段橫跨半世紀的愛，如何在18年前促成這群慢飛天使成長茁壯。

    新竹香園紀念教養院有1批具備專業公演實力的「菁英智青」，將組「香園寶貝打擊樂團」登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

    新竹香園紀念教養院有1批具備專業公演實力的「菁英智青」，將組「香園寶貝打擊樂團」登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

    96歲西門扶輪社前社長蔡永興將照顧心智障礙長子的小愛，化為照顧眾人的大愛，18年前捐贈打擊樂器，促成新竹香園紀念教養院培育15名專業智青。（圖由蔡裕煒提供）

    96歲西門扶輪社前社長蔡永興將照顧心智障礙長子的小愛，化為照顧眾人的大愛，18年前捐贈打擊樂器，促成新竹香園紀念教養院培育15名專業智青。（圖由蔡裕煒提供）

    新竹香園紀念教養院在18年前獲96歲蔡永興捐贈的專業打擊樂器，歷年來不間斷訓練，培育出15名專業智青，也即將登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

    新竹香園紀念教養院在18年前獲96歲蔡永興捐贈的專業打擊樂器，歷年來不間斷訓練，培育出15名專業智青，也即將登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播