從照護心路到公益實踐 蔡永興半世紀父愛助慢飛天使發光

新竹香園紀念教養院在18年前獲96歲蔡永興捐贈的專業打擊樂器，歷年來不間斷訓練，培育出15名專業智青，也即將登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

半世紀的愛橫跨歲月，守護慢飛天使踏上啦啦隊舞台。96歲蔡永興曾任西門扶輪社長，因長子患有心智障礙，深刻體會照護之苦，故40年前促成親友創立香園紀念教養院，他在18年前也捐贈價值百萬元的專業打擊樂器與太鼓給教養院，已培育出15名具備專業公演實力的「菁英智青」，今年將參加啦啦隊演出，登台展演秀出這段深刻的父愛。

西門扶輪社現任社長蔡裕煒表示，家父與蔡永興前輩熟識，蔡前社長當年因長子患有心智障礙，在照護路上體會到無數家庭的艱辛，這份感同身受促成了其哥哥蔡永勳及親友等人，在1986年創辦了新竹香園紀念教養院，建立給身心障礙者自主生活、安心學習、有尊嚴的溫馨環境。

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蔡裕煒指出，蔡永興在西門扶輪社有49年資歷，他不僅將家族的公益使命帶入扶輪，更讓西門扶輪社與香園、貝樂蒂啦啦隊比賽結下不解之緣；且他在18年前號召社友，募集百萬元捐贈一批專業的打擊樂器與太鼓，讓香園師生得以透過音樂培訓，18年來不間斷，已培育出15名具備專業公演實力的「菁英智青」。

蔡裕煒也說，而西門扶輪社也在今年與中華身心障礙運動休閒服務協會聯合舉辦｢第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽｣，屆時「香園寶貝打擊樂團」預計26日上午登上中正紀念堂舞台，大秀專業鼓藝，讓人看見這段橫跨半世紀的愛，如何在18年前促成這群慢飛天使成長茁壯。

新竹香園紀念教養院有1批具備專業公演實力的「菁英智青」，將組「香園寶貝打擊樂團」登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

96歲西門扶輪社前社長蔡永興將照顧心智障礙長子的小愛，化為照顧眾人的大愛，18年前捐贈打擊樂器，促成新竹香園紀念教養院培育15名專業智青。（圖由蔡裕煒提供）

新竹香園紀念教養院在18年前獲96歲蔡永興捐贈的專業打擊樂器，歷年來不間斷訓練，培育出15名專業智青，也即將登台演出。（圖由蔡裕煒提供）

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