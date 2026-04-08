40萬人瘋媽祖！「粉紅超跑」4/12起駕 進香路線、接駁全攻略

2026年白沙屯媽祖進香將從4月12日開始，報名人數已經突破40萬人。（資料照）

2026年白沙屯媽祖進香將從4月12日開始，交通部公布疏運攻略，並提醒，白沙屯拱天宮報名人數已經突破40萬人，交通部準備史上最多加班次列車疏運，並公布疏運圖卡。

交通部說明，第一是雙鐵加上接駁車，最快、最輕鬆，在高鐵苗栗站、台鐵嘉義站都設有接駁車，可直達拱天宮、朝天宮周邊，10到15分鐘一班，免找車位、直接搭車最省時間。

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第二是台鐵班次開到史上最多，白沙屯站今年班次全面增加，同步加設電子票證設備，人潮多也能順順走。接駁站點設在拱天宮、朝天宮周邊，下車步行約1公里（約15分鐘）即可抵達，路線清楚好找。

交通部表示，整合雙鐵加開與公路接駁，確保香燈腳能在此次進香期間有最便利、流暢的交通體驗，並針對進香活動規劃了詳盡的台鐵、高鐵加開班次，以及關鍵節點的公路客運接駁路線，為了讓資訊更易傳播，交通部特別製作社群圖卡發布於官方社群平台。

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

白沙屯媽祖進香交通攻略。（交通部提供）

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