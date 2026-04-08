為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「海不揚波」巡迴展在桃市圖平鎮分館開幕 精彩展出到5月31日

    2026/04/08 15:37 記者周敏鴻／桃園報導
    巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」在桃園市立圖書館平鎮分館登場。（記者周敏鴻攝）

    巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」在桃園市立圖書館平鎮分館登場。（記者周敏鴻攝）

    國家圖書館與國立海洋生物博物館合作推出巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」暨「海洋生物，藥不藥？」行動博物館展，透過古籍文獻與海洋科學，帶領民眾認識海洋文化與知識，今起在桃園市立圖書館平鎮分館展出到5月31日止，免費參觀。

    展覽規劃3大展區，「國圖古籍之美」呈現珍貴復刻典籍與裝幀藝術、「山海經的海洋想像」透過文本與圖像展現古人對海洋的奇幻想像，至於「海洋生物，藥不藥？」透過互動展示，介紹海洋生物於醫療與生活中的多元應用。

    桃園市是巡迴第5站，國家圖書館代理館長翁誌聰、海生館助理研究員楊士德、桃園市立圖書館長施照輝等人今天都出席開幕典禮，翁誌聰說，展覽精選國圖的館藏古籍，包括「山海經」中的海中神獸、明清世界地圖上的海洋疆界、古代餐桌上的魚貝佳餚等，讓民眾有機會了解古人眼中的海洋觀；施照輝認為，圖書館是跨域學習平台，展覽能讓閱讀走入生活，深化民眾了解海洋文化與環境議題。

    巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」在桃園市立圖書館平鎮分館登場。（記者周敏鴻攝）

    巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」在桃園市立圖書館平鎮分館登場。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播