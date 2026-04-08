「海不揚波」巡迴展在桃市圖平鎮分館開幕 精彩展出到5月31日

巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」在桃園市立圖書館平鎮分館登場。（記者周敏鴻攝）

國家圖書館與國立海洋生物博物館合作推出巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」暨「海洋生物，藥不藥？」行動博物館展，透過古籍文獻與海洋科學，帶領民眾認識海洋文化與知識，今起在桃園市立圖書館平鎮分館展出到5月31日止，免費參觀。

展覽規劃3大展區，「國圖古籍之美」呈現珍貴復刻典籍與裝幀藝術、「山海經的海洋想像」透過文本與圖像展現古人對海洋的奇幻想像，至於「海洋生物，藥不藥？」透過互動展示，介紹海洋生物於醫療與生活中的多元應用。

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桃園市是巡迴第5站，國家圖書館代理館長翁誌聰、海生館助理研究員楊士德、桃園市立圖書館長施照輝等人今天都出席開幕典禮，翁誌聰說，展覽精選國圖的館藏古籍，包括「山海經」中的海中神獸、明清世界地圖上的海洋疆界、古代餐桌上的魚貝佳餚等，讓民眾有機會了解古人眼中的海洋觀；施照輝認為，圖書館是跨域學習平台，展覽能讓閱讀走入生活，深化民眾了解海洋文化與環境議題。

巡迴展「海不揚波：書頁間的海洋魅影」在桃園市立圖書館平鎮分館登場。（記者周敏鴻攝）

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