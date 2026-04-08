台鐵勞動節連假加開108列次 4/10零時起開放訂票

台鐵公司在今年勞動節疏運期間加開列車輸運。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司今天（8日）宣布，因應今年勞動節疏運，自4月30日週四起，到5月4日週一止共5天，全線加開各級列車共計108列次，包括西線44列次、東線64列次列車。

台鐵公司說明，其中包含北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車16列次。另為加強疏運旅客，自4月30日至5月4日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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台鐵公司說明，今年勞動節疏運期間（4/30-5/4），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票，禁止進入6車，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

加開班次可自4月10日週五零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵公司在今年勞動節疏運期間加開列車輸運。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司在今年勞動節疏運期間加開列車輸運。（圖由台鐵公司提供）

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