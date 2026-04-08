高雄春捲中毒案 高市府消保官約談業者全力協助求償

正義市場春捲食物中毒案，檢驗證實為沙門氏菌污染導致。（高雄市衛生局提供）

針對高雄市苓雅區正義市場春捲食品中毒案，高市府全力協助民眾求償，主任消保官殷茂乾於今（8）日正式約談業者說明，他強調，市府將全力協助消費者求償列為首要任務，要求業者必須拿出最大誠意，負起完全的賠償責任，也同步聯繫優良消費者保護團體，評估後續提起「團體訴訟」可能性，全力捍衛市民的消費權益。

根據衛生局最新掌握資訊，截至今天共接獲173位消費者就醫通報，其中13位已檢出沙門氏桿菌。市府消費者服務中心迄今受理2件、共牽涉7位消費者的申訴案。

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今天上午，業者在家屬與委任律師的陪同下至市府說明，盼能透過協調機制進行逐案協商賠償。對此，主任消保官殷茂乾於會中嚴正要求，業者在面對消費者訴求時，務必展現誠摯與慰問的態度，且賠償範圍必須涵蓋醫療費用、工作收入減少及精神慰撫金等三大面向，以此作為溝通與和解的基礎。

高市府也同步聯繫國內優良消費者保護團體，著手評估後續提起「團體訴訟」可能性。若後續協調過程中，業者未展現應有的誠意，市府將協助消費者進行團體訴訟。消保官呼籲，若有因本事件受害的民眾，請儘速透過市府消費者服務中心（撥打1950專線）提出申訴，市府將全力捍衛市民的消費權益。

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