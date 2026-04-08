花蓮卓溪太平部落小熊長大了 與熊媽媽一同回歸山林

太平部落野放的小黑熊慕娃走出籠子東張西望，很快地沒入森林中。（林保署花蓮分署提供）

花蓮卓溪鄉太平部落山區去年3月底有一頭台灣黑熊母熊受困陷阱，通報的族人當場還看到另頭小熊在附近徘徊。因擔憂小熊可能未離乳，林保署花蓮分署先解救母熊、後捕捉到小熊，兩頭熊經鑑定確認是母女關係。經過1年的照料，小熊長大了，今天和媽媽一起回歸山林！

今天在卓溪鄉中平林道18K野放的台灣黑熊母女檔，野放前還由卓溪鄉布農族總頭目田清興替母女熊以布農族語命名，熊媽媽命名烏莉（Uli），意為賢妻良母，小熊命名為慕娃（Mua），意為可愛溫馴的小女孩，頭目也祈禱祝福2熊回到森林後能在山林安居、持續繁衍生生不息，兩頭熊出籠子後都迅速跑走，回到森林的家。

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母女熊是在去年3月底先後被林保署帶回救傷並安置，花蓮分署表示，去年3月27日先接獲太平部落族人通報，有成年台灣黑熊受困陷阱，林保署花蓮分署玉里工作站、野灣野生動物救傷中心前往救援，發現1頭58公斤母熊左前肢中套索陷阱，獲救時已經有中度腫脹。

由於施姓族人回報，當時在林間疑似有看到小熊出沒的黑影，因此林保署現場設置自動相機、氣味站，成功誘捕到小熊。

大小黑熊經過鑑定確認是母女關係，小熊尚未離乳，母熊的左前肢雖經手術搶救，但因缺血壞死只得截掌。由於兩頭熊體型都瘦弱，送往野灣野生動物救傷中心個別照顧，並持續替母女熊營養補充。

照養人員去年6月到7月間嘗試讓母女熊接觸、恢復共同生活時，照養人員發現母女間沒有明顯互動，因此持續採個別照養，去年10月起在森林野訓場進行野外的攀爬、環境適應評估訓練，也透過趨避反應訓練，希望母女熊將來野放後不要再靠近人類聚落。

到今年3月健康檢查時，母熊從58公斤胖到74公斤，小熊也變胖變高，體重從去年3月30日被捕時只有11.5公斤，目前已增胖到46公斤，符合野放條件。

花蓮分署指出，野放後將透過衛星頸圈與電子圍籬系統持續監測黑熊活動情形，並與卓溪鄉太平村長建立資訊回傳機制，及時提供黑熊活動軌跡，讓部落民眾掌握黑熊動態；如黑熊進入電子圍籬範圍內，也將即時啟動預警及防範措施，強化部落安全與應變準備。

黑熊媽媽烏莉（Uli）離開籠子後開心奔向山林。（林保署花蓮分署提供）

卓溪鄉總頭目田清興在野放前為母女熊祈福。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署在野放前，透過氣味站引誘讓小熊站起來，藉此觀察小熊身高、體態及活動能力。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署將黑熊運輸籠送到中平林道準備野放。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署將黑熊運輸籠送到中平林道準備野放。（林保署花蓮分署提供）

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