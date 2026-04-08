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    首頁 > 生活

    兒童清明連假豪雨 全台農損逾2億

    2026/04/08 15:17 記者楊媛婷／台北報導
    大蒜在這波豪雨中受損最嚴重。（資料照）

    大蒜在這波豪雨中受損最嚴重。（資料照）

    兒童清明連假連續豪雨，雖然紓緩農業旱象，但也造成部分縣市農業災情，農業部農糧署與畜牧司會及各縣市查報資料，截至今（8日）上午11時為止，全台農業損失超過2億元，農作物以蒜頭受損最重。

    農業部彙集各縣市資料，目前全台灣農業損失金額約2億375萬元，其中農產損失金額約1億8560萬元，農作物被害面積1560公頃，被害程度27％，換算無收穫面積428公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1448公頃，損害程度27％，換算無收穫面積394公頃，損失金額1億7818萬元，其次為西瓜、香瓜、其他蔬菜（南瓜、四季豆）及桶柑等，農損金額各約440萬元、121萬元、52萬元。

    至於畜產損失金額18萬元，主要是受損2.9千隻雞；民間設施損失則約1798萬元，主要是農田埋沒流失。

    若以縣市區分，雲林損失最嚴重，金額約1億7840萬元、苗栗縣損失1479萬元及新竹縣損失1056萬元。

    農業部今日公告雲林大蒜為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助9.5萬元，若已登記參加穩價措施，4月4日後未採收田區，可擇一。

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