40年前手寫信超美！游錫堃悼念秘克琳神父 往來信件透露2人情誼

「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。（天主教蘭陽青年會、文化部提供）

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，9日將舉行告別彌撒，前立法院長游錫堃今天在臉書敬悼老友，千字文中透露2人深厚情誼，並感念神父對宜蘭文化建設的重大貢獻；40年前神父手寫信也曝光，讓網友讚嘆「神父的中文字超美！」

第二屆國家文化資產保存獎「保存貢獻類」得主暨「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父，本月4日辭世，享耆壽91歲，9日將在宜蘭羅東北成天主堂舉行告別彌撒及安葬禮，文化部已呈請總統明令褒揚。

請繼續往下閱讀...

「您是宜蘭國際童玩藝術節的推手，也是宜蘭縣文化立縣的恩人！」游錫堃在告別彌撒前夕，今天於臉書感性發表千字悼念，提及2人自1981年初識迄今的過往，在擔任省議員時，協助神父為「蘭陽青年會」向省教育廳爭取經費補助，支持出國巡迴表演，在外交艱困時期提升台灣的國際能見度。

游錫堃也說，就任宜蘭縣長後，1990年成立「仰山文教基金會」，因看重神父豐富的藝文經驗，邀請擔任基金會董事，共同推動地方文化建設；1992年在規劃「宜蘭紀念日」大型活動時，神父也建議參考法國亞維農藝術節模式，提出以「童玩」為主題的藝術節構思。

游錫堃表示，1996年首屆童玩節開辦，當時政府缺乏國際接軌管道，全靠神父在國際組織的人脈，親筆寫信邀請國際藝術團隊來台，吸引近20萬人參與，門票收入豐厚，也成功奠定這項延續30年、具備國際知名度的指標性活動。

秘克琳神父40年前寫給游錫堃的手寫信也隨著貼文曝光，以中文寫道當年訪歐行程接近完成，回國後將前往省議會拜會議長及各議員，表達致敬之意，信末還署名「弟」，可見2人情誼深重。全文字體筆畫分明、遒勁有力，讓網友讚嘆超好看，比很多國人的字還漂亮。

秘克琳神父40年前以中文寫給游錫堃的手寫信曝光，全文字體筆畫分明、遒勁有力。（取自游錫堃臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法