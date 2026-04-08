沒袋可用？彰化設37處回收箱救急 賣場、超商都有

二手回收箱回收環保袋、紙袋，還有乾淨未破損的塑膠袋，可重複再利用為主。（圖由環保局提供）

中東戰火打了1個多月了，造成國內因石化原料供應受阻，出現塑膠袋之亂，原本隨手可得、便宜也很容易買到的塑膠袋，一下變成「搶手」民生日用品，很多店家都不再提供袋子。因應現況，彰化縣環保局協調縣內連鎖大賣場與超商，開設37處環保袋回收據點，放置用廢木頭做成的「循環箱」，實用美觀又不礙眼，方便大家重複再利用。

箱子由環保局的家戶廢棄大型傢俱回收再利用廠（俗稱「秀水傢俱廠」）老師傅手工製作，賦予廢棄原木家具新生命，箱子用回收木頭做成，用來回收塑膠袋，把回收再利用發揮得淋漓盡致。

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環保局長江培根說，未來隨著戰火結束，塑膠袋即使恢復回戰爭前的供應狀態，37處回收據點仍然不會撤走，會繼續推廣，民眾把家裡用不完的乾淨未破損的塑膠袋拿到回收據點，讓其他人循環再利用，長期運作不斷重複使用，回收效益會很明顯。

環保局匯整公布回收據點，方便民眾查詢，回收據點除了公所清潔隊協助補充環保袋外，也開放讓民眾放置，讓更多有需求者自由取用，減少一次性包材浪費，提升資源回收使用效率。環保局也希望藉由公部門帶頭，其他店家效尤自動設置回收箱，以利更多人都能把回收塑膠袋落實在日常。

彰化縣環保局公布37處二手袋回收站地點，超商、賣場都有。（圖由環保局提供）

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