屏東黑鮪季開鑼！「第一鮪」201萬標出 每公斤1.06萬創新高

今年的第一鮪長達214公分，重達190公斤。（記者陳彥廷攝）

台灣黑鮪魚汛期已經開始，全台漁民盡全力捕捉的「第一鮪」今天在屏東東港舉行拍賣會，經過多輪競標，重達190公斤公黑鮪在縣長周春米最後一鎚定音下，以每公斤10600元拍出，由當地極具知名度的佳珍海產餐廳及澎坊股份有限公司合力標下，為屏東第一鮪再創新高。

2026年屏東第一鮪拍賣會「馬上鮪大」，今天活動重頭戲的拍賣流程在中午登場，釣得「第一鮪」的琉球籍漁船「富漁慶2號」，在海巡艦的戒護下開進港邊，沿岸鞭炮隆隆聲中，共同迎接今年第一鮪漁船入港，當第一鮪吊出船艙時，碩大身軀引來全場驚呼，縣長周春米、農業部政務次長黃昭欽、漁業署署長王茂城、美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等，共同登船為今年屏東第一鮪加冕掛牌。

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隨過磅程序，保密多日的第一鮪重量正式揭曉，由周春米和王茂城共同宣布重達190公斤、身長214公分，隨後「第一鮪」被擺上拍賣台，潛在買家一一上前查看黑鮪魚的肉質與鮮度，接著由周春米擔任主拍賣官，與藝人胡盈禎共同炒熱氣氛。

佳珍老闆蕭受發在今天之前已11度標下第一鮪，今年的動向也備受關注，果然在拍賣會上，他不斷勇於出標，經過多輪競標，最後他的每公斤單價10600元在三次喊價後無人再競逐，由周春米一鎚定音正式拍出，整拍賣總價為201萬4000元。

這是蕭受發生涯第12度標下「第一鮪」，曾是遠洋船長的他，還在台上有感而發，指他在1978年就已會針對遠洋魚種進行去鰓保鮮，十分認同沿近海漁業的黑鮪魚也要去鰓，他也更有意願用較高價買下新鮮的黑鮪。他表示，黑鮪魚是東港的產業火車頭，因此會儘量出資買下第一鮪炒熱整個東港市場的熱度，並宣布今年其所購得部份的賣價，將全捐屏東縣長周春米所監護的兒少及縣內弱勢學生。

今年的第一鮪長達214公分，重達190公斤。（記者陳彥廷攝）

今年的第一鮪長達214公分，重達190公斤。（記者陳彥廷攝）

今年的台灣第一鮪現身東港。（記者陳彥廷攝）

今年的第一鮪長達214公分，重達190公斤。（記者陳彥廷攝）

今年的屏東第一鮪現身東港。（記者陳彥廷攝）

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