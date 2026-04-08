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    首頁 > 生活

    竹北喜來登商圈6年違建早餐店 趕在下週強拆前自拆

    2026/04/08 15:18 記者黃美珠／新竹報導
    在竹北喜來登商圈被列違建的某早餐店，已經雇工自行拆除，只剩下1個空鐵皮。（記者黃美珠攝）

    在竹北喜來登商圈被列違建的某早餐店，已經雇工自行拆除，只剩下1個空鐵皮。（記者黃美珠攝）

    位於竹北喜來登商圈的某早餐店，2020年7月底就被竹北市公所查報違建且被縣府列管，但業者始終沒有自行拆除，去年被新竹地檢署鎖定，認有致生道路交通危險要求縣府強力取締，縣府原排定下週三（15日）一早要進場強制拆除，業者經「6年抗戰」終於屈服公權力，近日自行雇工拆除「下架」。

    縣府產發處直言，全縣每年能執行強制拆除的預算只有100萬，全縣列管的違建案迄今超過7000件，另因違建、或施工中違建所衍生的會勘、行政訴訟、訴願答覆、勒令停工等周邊案件龐大，所以為了讓錢能花在刀口上，他們多以反覆溝通、會勘、協調行為人自拆為主，強拆對象鎖定真有致生公共危險之虞的。

    這個早餐店2020年7月底縣府收案後，先限期業者補照，但業者未能完成，經評估店面是位於道路旁建物退縮地上的1樓鐵皮加蓋，狀況單純，所以排入一般待拆案列管。

    去年下半年他們接獲新竹地檢署關切，認為這家早餐店在上班尖峰時間因客人違停買早餐，已有多起車禍發生，有致生道路交通危險之虞，縣府獲悉立刻把店家提升為優先強拆對象，並發文限期業者自拆，見業者始終沒有動作後，上個月初使用管理科發文通知，下週三一早縣府將進場執行強制拆除，業者近日才總算雇工「自宮」。

    不過縣府也有發現，業者所在的點，從上週起，於地方臉書等社群開始出現招租廣告，由於店家位於光明6路東2段旁的建物退縮地上，依規不得加蓋建物，呼籲投資客要特別注意。

    圖中透天大樓廣告牆下的鐵皮屋，就是名列6年違建，被新竹檢方盯上的知名早餐店，原定下週會被強制拆除，今天已經雇工自拆。（記者黃美珠攝）

    圖中透天大樓廣告牆下的鐵皮屋，就是名列6年違建，被新竹檢方盯上的知名早餐店，原定下週會被強制拆除，今天已經雇工自拆。（記者黃美珠攝）

    圖中透天大樓廣告牆下的鐵皮屋，就是名列6年違建，被新竹檢方盯上的知名早餐店，原定下週會被強制拆除，今天已經雇工自拆。（記者黃美珠攝）

    圖中透天大樓廣告牆下的鐵皮屋，就是名列6年違建，被新竹檢方盯上的知名早餐店，原定下週會被強制拆除，今天已經雇工自拆。（記者黃美珠攝）

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