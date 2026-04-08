桃園登革熱病媒蚊高風險里數3年翻倍 議員諷「舊城再生」卻是病媒蚊先再生

桃園市去年有一波本土登革熱疫情，桃市府跨局處清消並清除積水容器。（資料照，衛生局提供）

桃市府衛生局今（8）日於市議會工作報告，議員魏筠質詢指出，市長張善政上任以來，桃園市巡檢達登革熱病媒蚊高風險的里數，從2022年42里翻倍到去年89里，尤以中壢區最嚴重，要求市府防治小組檢討此結果；衛生局長賈蔚答詢，病媒蚊有多個觀察指標，去年一波本土疫情期間，桃園市有7例確診案例，當時曾進行整體盤查及清消，將持續加強通報機制及跨局處、鄰里巡檢，降低疫情發生風險。

魏筠表示，衛生局以布氏指數作為防治病媒蚊指標，計算方式是以陽性容器數除以調查戶數後再乘以100，指數越高代表病媒蚊密度越高，疫情流行風險越大，指數5到9為二級（警戒）、10以上為三級（高風險），從張市府上任至今，桃園市達三級以上的里數占比，從2022年8.1%飆升至去年的17.2%，以全市516個里計算，平均每6個里就有1個存在病媒蚊疫情風險。

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魏筠表示，主要上升的區域集中在都會區，包括桃園、蘆竹、八德、中壢，其中以中壢最為嚴重，2022年監測僅有15個里在三級以上、佔中壢里數的17.6%，去年已達24個里、占比27.3％，市長喊出舊城再生，許多交通建設還沒蓋完，舊城巷弄卻先成病媒蚊滋生死角，目前跨局處防治小組由副市長王明鉅主持，要求整個小組都需檢討此一結果，並採跨局處方式強化稽查及防治作為。

衛生局說明，監測病媒蚊幼蟲密度指數，除了布氏指數，還有住宅指數、容器指數及幼蟲指數等，布氏指數是指調查100戶住宅中所發現的陽性容器數高低，若指數較高將即刻強化防治量能，今年截至3月31日，已清除約1萬4000個孳生源，另於初查發現23處場域布氏級數達三級以上，已現場清除相關容器。

衛生局強調，2021年至2025年全國登革熱本土確診案例共計2萬6733例，桃園市將病例壓低至40多例，是六都最少，將持續加強醫療院所TOCC通報機制及持續落實跨局處及鄰里巡檢，以確保社區無登革熱次波疫情發生。

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