不靠中央補助！ 鹿港全民館3.6億經費 全由縣府自籌

鹿港全民運動館融入藍色海洋與白色浪花的設計語彙與配色，預計今年底完工，3.6億元工程款全部由縣府自籌。（資料照）

彰化縣長王惠美昨天（7日）把縣內4座全民館爭取經費補助的計畫書，要交給運動部長李洋時，李洋以「預算沒有通過」為由，未收下計畫書一事，引發熱烈議論。不過，預計今年底完工啟用鹿港全民館，全部3.6億元經費，全部由縣府自籌，不必靠中央補助！

鹿港全民館在2024年10月開工，地點在鹿港高中的後方、鹿港水資源中心的對面，佔地2公頃，將興建2層的大型場館，預計在今年底完工啟用。

請繼續往下閱讀...

地方人士表示，鹿港全民館在2022年8月召開公聽會，原本預定經費為3億元，受到物價上漲的影響，預算經費上升至3.6億元，因為沒有爭取到中央的補助款，在縣長王惠美與議員的支持下，工程款全數由縣府自籌，同時編列2500萬元來開闢12米聯絡道路，以銜接媽祖大道。

因此，有民眾強調，鹿港全民館全部的工程經費，縣府自籌經費來包辦，這代表彰化縣府財政能力是可以負擔，只要縣府願意編列經費，就可以推動計畫，不必等中央的補助經費到位才來推動。

彰化縣目前已有位於彰化市的彰北運動中心、位於員林市的彰南運動中心，以及位於和美、線西與伸港交界的和美全民館，而位於鹿港、福興交界的鹿港全民館，預計今年底完工。二林館即將動工，包括二林在內，還有溪湖、田中、北斗等地的全民館都納入規畫範圍，因此，王惠美才會提出彰化縣還需要4座全民館的經費，希望中央能夠幫忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法