淡水英專路滷味攤「老鼠菜盤狂竄」！ 新北衛生局將稽查

一名網友下班後到淡水英專路滷味攤買晚餐，卻驚見一隻碩大老鼠在公開展示的菜盤上來回竄動，毫不畏懼人群，甚至翻找食物。（圖翻攝Threads「@na_nana621」。）

繼高雄爆出毒春捲案、新北便當店「清六食堂」疑似食物中毒後，食安問題持續延燒。一名網友下班後到淡水英專路滷味攤買晚餐，卻驚見一隻碩大老鼠在公開展示的菜盤上來回竄動，毫不畏懼人群，甚至翻找食物。原PO嚇得將畫面上傳社群，引發網友熱議，更有人貼出店家今日仍照常營業。對此，新北市衛生局表示，將派員進行針對病媒防治及食品保存衛生管理進行稽查。

食安問題一波未平一波又起，昨日晚間，一名下班飢腸轆轆的網友前往淡水英專路某家滷味攤買晚餐，卻目睹了令人作嘔的一幕。網友在Threads發文指出，昨晚下班想說好餓買個滷味，當時找不到老闆，卻先找到料理鼠王，影片也可見，老鼠毫不畏懼人群，大喇喇地在擺滿食材的菜盤上流竄翻找食物，驚悚畫面讓她驚呼「被嚇鼠」。

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此文一出，立即引發民眾熱議，有民眾也遇過相同情況，更貼出相似，更有苦主表示曾購買該攤位的高麗菜，吃起來味道「酸酸的」。不僅如此，也有民眾今中午也貼出照片，指店家還是繼續在營業，「衛生局真的不查一下嗎？」

衛生局回應，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對病媒防治及食品保存衛生管理進行查核，若有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

一名網友下班後到淡水英專路滷味攤買晚餐，卻驚見一隻碩大老鼠在公開展示的菜盤上來回竄動，毫不畏懼人群，甚至翻找食物。（圖翻攝Threads「@na_nana621」。）

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