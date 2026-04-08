放下3C動動腦！國語實小獲贈桌遊 寓教於樂學歷史文化

台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋響應桌遊捐贈活動。（記者董冠怡攝）

台北市公益團體發起桌遊捐贈計畫，將影視IP的歷史故事轉化為學習媒介，提升學習興趣與文化傳承。台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋響應，並且優先捐給母校國語實小，他認為，現今的小朋友太常接觸3C，透過動腦遊戲思考，培養團隊合作精神，很有意義。

康家瑋表示，大家小時候都有玩過大富翁，現代的兒童頻繁使用電子產品，如果能讓孩子們放下3C，改完多人桌遊動腦，透過遊戲培養團隊合作精神，相當不錯，自己平時也會跟朋友去玩桌遊，得知有捐贈活動，遂盡微薄之力支持，並先捐給國語實小，借此機會重返母校，回憶兒時記憶。

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桌遊講師李浩指出，捐贈的這款桌遊，屬於結合台語、宮廟擲筊文化、非對稱對抗的策略型歷史遊戲，需要四人共玩，三人扮演鄭成功、漢人與原住民，一人飾演荷蘭方，過程會進行八個回合，小朋友可以從觀察別人的行為決策中，思考自身因應之道，讓行動效益最大化。

國語實小校長吳智亭提到，國語實小以國語學習為重，但也需學習閩南語，除了上課之外，藉由寓教於樂的方式了解台灣這塊土地上的文化、歷史，很有意義。台北市國小家長會聯合會總會長邱彥博認同說，很多孩子常從網路學習知識，若能經遊戲體驗「享受」歷史文化，會更容易幫助記憶。

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