竹市府發消費金動員逾3000人 加班費過2個月還沒發

新竹市發5000元消費金動員3千多人，但至今加班費還沒發，民代批高虹安市府漠視勞動權益。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府今年1月24日動員3千多名人力，開設361個發放據點，實體發放5000元消費金，但5千元消費金早已發完，但3千多人的加班費卻還沒領到，市議員林彥甫痛批公務員及一般約聘雇人員被迫取消休假加班發消費金，結果過了2個多月，加班費還領不到，高虹安市府根本漠視3千多人的勞動權益，如此差的行政效率讓人搖頭。市府尚無回應。

林彥甫說，市府要實體發消費金，還動員3千多人配合發消費金被迫無法休假得加班，結果實體發現金，不到一半的人去領，浪費3千多人力，更扯的是，過了2個多月，3千多人的加班費至今還沒領到。市府今年1月24日為趕在過年前發5千元消費金，廣設361處實體發放點，動用3千多人，甚至還要組長自行搬運現金，都引發基層不滿。他日前就反映過，應採運鈔車模式，降低風險，同時工作津貼過低，且有強制要求配合出勤的狀況，要求市府應提高加班費津貼，且加班費應一視同仁，不能有同工不同酬情形。

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結果沒想到，他在今天收到市府人員的陳情，表示至今遲未收到市府應核撥的加班費。這實在很誇張，都已過了2個半月，農曆春節也過完了。市府的行政效率竟如此差，先前他就要求高虹安市府這種「先實體再數位」的發放方式，已浪費許多公帑，如今連公務員的勞動權益都漠視，實在讓人搖頭，市府行政效率之差更讓人嘆氣。

新竹市發5000元消費金動員3千多人，但至今加班費還沒發，民代批高虹安市府漠視勞動權益。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市發5000元消費金動員3千多人，但至今加班費還沒發，民代批高虹安市府漠視勞動權益。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市發5000元消費金動員3千多人，但至今加班費還沒發，民代批高虹安市府漠視勞動權益。（市議員林彥甫提供）

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