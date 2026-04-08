連老台南人也未必知道 壽陸橋「神秘三角」引探尋

日治時期壽陸橋跨越德慶溪，是台南城市水運到鐵道時代的歷史見證。（記者洪瑞琴攝）

連不少老台南人都未必熟悉的德慶溪，過去不僅可行船，也孕育豐富的人文與市井生活，隨著都市發展，河道、橋樑多已消失，只剩「博愛橋」橋墩等部分地景與古蹟，隱約見證昔日水路，甚至有處「神秘三角洲」，令人玩味。

為重現府城歷史水文脈絡與城市記憶，南市文化局推動「府城德慶溪設計圖繪」計畫，委由國立台南藝術大學執行，由邱宗成教授帶領學生團隊，歷經一年田野調查與圖繪創作，成果今（8）日在興濟宮發表，透過大型鳥瞰圖重現德慶溪流域景觀，讓民眾重新理解這條消失的城市河流。

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德慶溪源頭約在成功大學勝利校區與台南一中交界處，往西流經民族路四維地下道、台南護專等地，最後從立人國小以南、舊稱「水仔尾」一帶注入台江，全長約3200公尺。前南市文獻委員鄭道聰指出，由於府城丘陵地形起伏使德慶溪河道蜿蜒曲折，加上後來都市計畫改變地貌，成為府城最富故事性的河流之一。

南市文化局副局長林韋旭表示，德慶溪流域可說是昔日府城「十字大街」以北最精華的區域，學府、官署、商業與廟宇密集分布，儘管河道多已消失，但城市街廓與地形中仍可隱約看見水文紋理，其中壽陸橋（民族路四維地下道）附近出現河道「斷點」，實際水路埋藏位置至今仍未完全釐清，也成為德慶溪研究中的一大謎團。

德慶溪承載庶民生活記憶，民族路至台南護專一帶早年排水與衛生條件有限，攤販常將廚餘倒入溪中，甚至曾發生行人跌落溝渠的意外；鴨母寮市場周邊則發展出與水域共生的養鴨產業，農民在溪中放養鴨群、撿拾鴨蛋，形成獨特的地方生活景象。

南市文化局與台南藝術大學合作發表「府城德慶溪設計圖繪」計畫成果。（記者洪瑞琴攝）

隱於市區的巷道，見證德慶溪流域高低起伏水路。（記者洪瑞琴攝）

德慶溪河道「斷點」，正有南鐵地下化施工中，成為德慶溪河道探索之謎。（記者洪瑞琴攝）

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