將軍農會推「紅將軍」品嘗台南綠蘆筍正當時

台南將軍綠蘆筍現在正是品嘗好時機。（記者楊金城攝）

3至6月正是品嘗台南蘆筍最鮮甜的黃金時期，南市農業局今天（8日）推銷將軍區「紅將軍」品牌蘆筍，將軍農會11、12日將在台南市假日農市舉辦促銷活動，安排音樂會、削蘆筍皮趣味競賽。

台南市是全台第二大綠蘆筍產區，種植面積157公頃，年產量約866公噸，主要產地在西港、將軍及安定區，其中將軍蘆筍種植面積今年約40公頃，在農民細心栽培下，品質清脆鮮甜，深受市場喜愛。

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農業局表示，綠蘆筍擁有風味清爽、脆甜，以及纖維細緻的特點，可做成不同的料理，也可以為主食，春季正是綠蘆筍產季。

將軍區農會與農民契作，推出品牌「紅將軍綠蘆筍」，農會總幹事林彥良指出，結合生產追溯制度與農會把關品質、食安，讓消費者買得安心、吃得放心，蘆筍不僅營養豐富、熱量也不高，有「蔬菜之王」美譽，更是近年來新興「輕食主義」的最佳食材。

將軍農會4月11、12日將在東區林森路假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，除了「紅將軍綠蘆筍」伴手禮展售、品嘗外，還有結合親子體驗與食農教育，讓民眾在動手做的過程中認識綠蘆筍。

將軍農會指出，將軍蘆筍年產值高達1億元，但前2年收成不好，去年受丹娜絲風災，只剩3分之1產量，今年種植面積減少至40公頃，預估產量約在1分地2.5公噸至3公噸，產量恢復正常，目前台北批發價平均在1公斤120、130元上下，價格持平，現在正是品嘗好時機。

台南將軍農會總幹事林彥良（右一）和農業局行銷將軍綠蘆筍。（記者楊金城攝）

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