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    首頁 > 生活

    連續降雨大蒜泡水受災 農業部公告每公頃救助9.5萬元

    2026/04/08 13:54 記者黃淑莉／雲林報導
    連續降雨導致雲林大蒜泡水傳出蒜出開瓣、腐爛等災情，農業部公告每公頃救助9.5萬元。（記者黃淑莉攝）

    連續降雨導致雲林大蒜泡水傳出蒜出開瓣、腐爛等災情，農業部公告每公頃救助9.5萬元。（記者黃淑莉攝）

    4月初連續降雨，雲林種植的大蒜無法收成泡水受災，導致蒜球開瓣、腐爛等災情，農業部今（8）日公告雲林大蒜為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助9.5萬元，若已登記參加穩價措施，4月4日後未採收田區，可擇一。

    雲林縣大蒜種植面積有5000多公頃，占全國逾9成，每年清明節前後為採收期，4月初遇連續降雨，未採收蒜田因潮濕無法收成，4日雨勢滂沱，多處蒜田宣洩不及積水，這幾天接續傳出蒜球開瓣、脫膜、腐爛等災情。

    雲林縣府農業處長魏勝德表示，縣內目前還有3成左右蒜田未採收，因連續降雨陸續傳出受災，主要集中在海線等鄉鎮，經四方會勘後建議農業部啟動農業天然災害救助，中央今天公告雲林的大蒜為現金救助及低利貸款地區，每公頃9.5萬元。

    魏勝德說，由於上月農糧署啟動蒜價穩定措施，4月3日以前採收者，或已參加穩價措施田區，不予救助，4日以後未採收，若已登記穩價措施，可在擇一參與，受災農民可在4月9日至22日前往土地所在公所申請。

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