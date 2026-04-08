北車商辦被改名「餓死27樓」 外送員怒揭3大地雷

外送員示意圖。（資料照）

近年不少學生或上班族習慣點外送，快速解決自己一日三餐。不過1名網友表示，他偶然發現自家位於台北車站前的辦公大樓，Google地標竟被改名成「白X大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓」，讓他感到相當不解，貼文一出，意外釣出許多外送員留言抱怨、揭露這棟樓被列入黑名單的原因，直言棄單是同行之間的默契。

據悉，該名網友昨（7）日在社群平台Threads分享這個發現，並無奈表示︰「這就是我們這棟叫外送等1小時，都沒人接單的原因？」，另附上自己公司大樓的位置。從Google Maps的截圖顯示，是1棟位於台北市忠孝西路1段、北車站前的商辦大樓，但原本的名稱被人惡意竄改，畫面曝光後，迅速掀起大批網友熱烈討論。

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該文也湧入大批外送員現身解釋，那棟樓被業內封為「台北外送地雷區」的關鍵原因，分別有「不能停車」、「要送上樓」與」「客戶死活不接電話」這3點，「時間成本，真的白天不會有人送，會送可能真的系統給的佣金讓外送員願意花時間」、「那邊不能停車，一堆叫餐的都還要送上去，而且那附近一堆紅線，又有警察超開單，那邊不是雷區那邊是雷區？」、「忠孝西路一律拒單，500以上才考慮送餐，北車光是找車位就要20分鐘，還要走過去忠孝西路，會接單的都是新手小白或是做功德的」。

也有外送員與內行人提出實用建議，如果願意下樓取餐、提高小費，或者把取餐地點設在鄰近出口，接單率獲大幅提升，「小費給個500、1000，就不用擔心外送要等太久的問題」、「把姓名改成下樓取餐，地址改8號出口，願意下去拿，保證能改善」、「建議給小費，地點太差不是你們的錯，但別人不送也不是他們的錯」。

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