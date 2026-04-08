春捲食安風暴延燒抽驗遭疑流於形式 高市衛生局回應了

高雄衛生局強調非形式化抽驗 回應春捲中毒質疑。（高市衛生局提供）

高雄正義市場春捲集體食物中毒案，食安問題持續延燒，高雄市衛生局遭質疑「兒童清明專案」檢驗品項不足，也未落實檢驗；衛生局今嚴詞否認，強調例行及常態性抽驗，目的為平時廣泛監測市場食品衛生狀況，相關抽驗並非僅為例行性的抽驗。

春捲食安問題今天成為議會質詢焦點，議員關心衛生局食品安全稽查及裁罰件數，質疑稽查、裁罰不力，衛生局澄清指出，109年至114年食品安全裁罰案件，由374件增至569件，裁罰金額由1646萬元增至6508萬8千元。

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衛生局統計同期每年檢驗件數均維持約4500件以上，全力對高風險食品精準稽查，針對違規業者均依法輔導改善及進行相關裁罰，落實維護食安，也因應清明節前春捲、潤餅進入消費高峰期，均加強專案抽驗。

衛生局表示，今年兒童清明專案原已涵蓋兒童節餅乾糖果及清明應景春捲等相關食材，清明連假前，春捲、潤餅等即食食品需求快速升高，業者因應需求增加備料，且該類食品屬多食材混合、手工現場製作的高暴露風險品項，全市加強春捲成品風險導向抽驗，以因應節令消費型態與風險預防管控。

衛生局指出，例行及常態性抽驗目的為平時廣泛監測市場食品衛生狀況，並應配合督導業者落實食品衛生良好規範準則，依據民眾消費習慣與業者販售狀態進行高風險導向檢驗，針對高風險品項、高販售時點及高消費暴露情境，啟動精準風險管理措施，除進行相關檢驗，也同步加強現場製程衛生、原料保存及作業流程查核，並非形式化辦理例行查檢作業。

對於少數違規個案，衛生局強調，一定依法查處、嚴加究責，但不宜因單一事件，即全面否定整體市場秩序與絕大多數守法業者的努力。

高雄衛生局強調非形式化抽驗 。（高市衛生局提供）

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