陳其邁高雄演唱會「緊緊緊」！連廁所性別數量流速也精準要求

高雄大學校長陳啓仁（左）致贈感謝狀予高雄市長陳其邁。（校方提供）

高雄市長陳其邁受邀高雄大學《卓越講座》以「機會永遠只留給準備好的人」勉勵學子，首度公開演唱會「緊緊緊」SOP，不只7天完成快速審查，大數據分析人潮規劃接駁車，連廁所性別數量與流速也精準要求。

陳其邁昨蒞臨高雄大學《卓越講座》演講主題「從細節成就卓越—高雄轉型的故事」，先談及自身從醫學、公衛研究到投入公共服務歷程，跨領域訓練培養方法與思維，在不同人生階段發揮關鍵作用，他勉勵學生面對未來高度變動的社會環境，應重視基礎能力與方法學的累積，培養面對與解決問題的能力。

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面對高雄產業發展，陳其邁以半導體產業布局，逐步整備水資源、電力供應及土地條件，建立產業發展基礎，以問題導向逐步推進，強化整體投資環境。

針對大型活動與城市治理，陳其邁以演唱會為例，透過數據分析掌握人流結構，結合交通調度與公共服務配置，進行整體規劃，從進出場動線、公共設施配置到串聯周邊商圈，皆須精準掌握參與者需求；他也首度公開「緊緊緊」SOP，副市長以上層級督導，7天內給審查結果，演唱會檔期確認後，市府提前協調高鐵、台鐵班次，透過大數據分析人潮，規劃接駁車輛路線，並跨局處整合行銷，商圈、旅宿套裝優惠，強調不只要求安全，連廁所性別數量與流速也精準到位。

至於公共建設與城市空間規劃，陳其邁以輕軌與果嶺自然公園為例，政策推動過程中必須面對不同利害關係人意見，透過持續溝通與調整，尋求可行方案，使公共空間回應市民使用需求。

陳其邁勉勵學子機會永遠是留給準備好的人，努力累積自身的專業與實力，多涉獵不同領域的知識，以因應世界的變局。

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