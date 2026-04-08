蘇澳第一鮪被拉上船時活蹦亂跳 驚險纏鬥畫面曝光

蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號捕到重達276公斤的蘇澳第一鮪。（記者江志雄攝）

蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號捕到今年蘇澳第一鮪，捕獲過程錄影存證，畫面顯示，船長林宜俊發現黑鮪魚上鉤，指揮漁工合力將276公斤重的龐然大物拉上船，黑鮪魚被拖上甲板時仍活蹦亂跳，漁工電擊後才順利制伏。

50歲的林宜俊曾在2020、2025年捕獲蘇澳第一鮪，今年第三度搶下頭彩。全昌隆168號4日從南方澳出港，7日上午7點在石垣島北方海域作業時，有2尾黑鮪魚上鉤，不到10分鐘就將陸續拉上船，其中1尾目測約250公斤，今天（8日）返港卸魚，過磅後有276公斤，經過蘇澳區漁會鑑定，確認是今年蘇澳第一鮪。

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蘇澳第一鮪捕撈時全程錄影，林宜俊察覺有黑鮪魚上鉤，指揮4名漁工拉到船邊，此時黑鮪魚不斷掙扎，漁工緊握魚線防止脫逃，漁船則因洋流影響嚴重搖晃，場面相當驚險。

歷經激烈纏鬥，黑鮪魚被拉上船在甲板翻滾，漁工當場電擊才制伏，置於船上冷凍庫冰存載回南方澳。林宜俊分享多年來黑鮪捕獲心得，「牠跑我就追」、「絕不輕言放棄」，妻子邱玲珠也難掩興奮之情，獲知丈夫率先捕到黑鮪魚，開心到睡不著覺。

每年4到6月台灣的黑鮪魚季，蘇澳區漁會魚市場去年有3545尾黑鮪魚進場拍賣，交易金額1億7000萬元。

全昌隆168號船長林宜俊發現黑鮪魚上鉤，指揮漁工拉到船邊。（記者江志雄翻攝）

漁工合力將上鉤的黑鮪魚拉上船。（記者江志雄翻攝）

黑鮪魚被拉上漁船甲板時仍活蹦亂跳。（記者江志雄翻攝）

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