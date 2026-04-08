不會游泳也能三鐵！秀姑巒溪泛舟鐵人還可騎電輔車

秀姑巒溪泛舟鐵人三項，在瑞穗鄉奇美部落騎乘自行車。（東管處提供）

花蓮秀姑巒溪泛舟在0403地震後遊客數低迷，前年及去年遊客數都只有往年1到2成，東管處今年舉辦的秀姑巒溪泛舟鐵人三項比賽即日起報名，代言人單車女神小D說，秀姑巒溪三鐵非常建議初學者參加，不會游泳也沒關係，還可以參加電輔車組，用輕鬆的心情從縱谷玩到東海岸。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲說，今年賽事將在6月7日舉辦，活動有鐵人三項（泛舟、路跑、自行車）、鐵人兩項（泛舟、路跑）、純泛舟組外，也可參加鐵人三項電輔車組，讓鐵人賽事更親民！比賽即日起報名至本月24日！

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她說，今年與花蓮在地觀光圈業者合作，提供選手住宿、餐飲優惠，還有共乘花東接駁服務，參加選手可獲得百元免費乘車優惠，比賽的補給品也都是在地農特產品，包括去年最受歡迎的西瓜冰棒、柚子能量飲，希望透過比賽促進在地經濟。

東管處今天舉辦秀姑巒溪三鐵賽宣傳活動，邀請單車女神小D代言，小D說，很多人因為不會或不擅長游泳，不曾嘗試過三鐵賽，秀姑巒溪三鐵第一關就是泛舟，而且是橡皮艇團體活動，自己不會也能靠隊友，不用擔心水性不好，來就對了！

活動前一天，東管處與花東縱谷國家風景區管理處、瑞穗鄉公所合作辦理「瑞穗好挑tea市集」，市集結合在地店家提供「瑞穗茶、鮮奶」為主軸，晚間也有「縱谷23.5N北回餐席」美食饗宴，選手及眷屬有優惠價600元，還可買到在地農產與多樣美食、參加食農教育闖關遊戲，完成活動還可兌換瑞穗鮮奶、鮮奶饅頭。

全台灣唯一的泛舟鐵人三項賽，不會游泳就能參加。（東管處提供）

比賽補給品都是花蓮瑞穗鄉、豐濱鄉在地農特產品。（記者花孟璟攝）

單車女神小D（左）擔任今年比賽宣傳代言人，處長林維玲說，歡迎踴躍報名。（記者花孟璟攝）

全台灣唯一的泛舟鐵人三項賽，不會游泳就能參加。（東管處提供）

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