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    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖進香北港2校原擬停課 縣府喊卡：考量學生受教權

    2026/04/08 13:05 記者李文德／雲林報導
    北港國中、南陽國小原規劃因應白沙屯媽祖進香，16日停課，縣府考量學生受教權等因素，決議維持上課。（記者李文德攝）

    北港國中、南陽國小原規劃因應白沙屯媽祖進香，16日停課，縣府考量學生受教權等因素，決議維持上課。（記者李文德攝）

    雲林縣北港鎮南陽國小、北港國中原規劃因應白沙屯媽祖4月16日抵達北港，考量人潮眾多向縣府提出停課申請。今（8 ）日縣府教育處召開會議評估，考量學生到校時間、家長需上班難以照顧學生等面向，審慎評估學生受教權，決議不同意停課。

    原本南陽國小、北港國中考量白沙屯媽祖進香，規劃4月16日兩校停課，且調整至11日補課，日前已將申請停課公文函送給雲林縣政府。

    教育處長邱孝文指出，今天召開會議評估是否停班事宜，首先考量學生到校時間約7點30分左右，評估尚未湧入大量人潮，應不會造成太大影響，再者由於16日為整天上課日，考量屆時因平日關係，有家長仍需要上班，且擔心學生可能無處安置，再者放學時間可能人潮已逐漸退去，總體而言考量學生受教權，最終評估不同意，仍需維持正常上課。

    邱孝文強調，若部分學生、家長接送有所考量，會請學校採取較為彈性的方式因應，且考量上下課時間，也會密切和當地所轄的北港警分局溝通，配合開放讓學生、家長得以順利通行。

    北港國中校長施協志表示，已收到縣府決議仍維持上課通知，因此若有學生、家長對於大量人潮有所考量，針對請假的學生將會採取線上上課方式，讓學生受教權不受影響。

    白沙屯媽祖徒步進香活動，近年來報名人數年年增加，去年為32.9萬人，今年開放報名至今已突破45萬人。地方預估，4月16日白沙屯媽祖抵達北港時，北港鎮可能湧入近百萬人潮。

    北港國中、南陽國小原規劃因應白沙屯媽祖進香，16日停課，縣府考量學生受教權等因素，決議維持上課。（資料照，記者李文德攝）

    北港國中、南陽國小原規劃因應白沙屯媽祖進香，16日停課，縣府考量學生受教權等因素，決議維持上課。（資料照，記者李文德攝）

    白沙屯媽祖預計16日抵達北港朝天宮，地方估計可能湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

    白沙屯媽祖預計16日抵達北港朝天宮，地方估計可能湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

    白沙屯媽祖預計16日抵達北港朝天宮，地方估計可能湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

    白沙屯媽祖預計16日抵達北港朝天宮，地方估計可能湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

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