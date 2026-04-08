淡水古蹟博物館「滬尾講堂」 6場專題解讀淡江大橋與淡海交通

淡水古蹟博物館「滬尾講堂」邀請作家李東明重溫「北淡線鐵路的美麗與哀愁」。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館攜手新北市立圖書館，推出「滬尾講堂」系列講座，以「淡海交通的往昔、現在與未來」為題，分別以交通、考古、工程、建築、生物、歷史等面向，帶領民眾從多元視角認識國際地標淡江大橋。館長蔡美治表示，淡江大橋將重新形塑在地文化記憶，講堂即日起開放限量免費報名，每場次40名，額滿為止。

蔡美治指出，館方今年推出「滬尾講堂」共計6場專題，包含4月11日由作家李東明重溫北淡線鐵路揭幕、4月25日考古學者陸泰龍主講「橋下的時間：水下考古與河口記憶」、5月16日交通部公路局北區公路新建工程分局長詹益祥分享「橋完成之後，時間才開始一座橋，如何成為城市的記憶」。

請繼續往下閱讀...

5月30日建築學者殷寶寧探討「反拒斥與再連結：試論札哈哈蒂建築設計美學」、6月13日生物學家林良恭解析「橋與自然：生態不是配角在建築與共存之間，如何留下空間」及6月27日博物館員陳柏升回顧「消失的淡水交通工具－水上飛機與輕便車」。

蔡美治表示，除了靜態講堂，也將與十三行博物館聯合策劃的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程也進入報名倒數。該遊程以淡江大橋為主軸，串聯兩岸歷史古蹟與考古文化，並獨家安排包船出航，讓民眾從河海視角近距離飽覽淡水河景與大橋雄姿。目前已開放5月場次報名，名額有限，詳情可至活動官網查詢。

蔡美治說，淡水自開港以來即為國際門戶，交通型態深深影響城市發展，博物館致力於搭起大眾與歷史的橋樑。滬尾講堂即日起於淡水古蹟博物館官網（www.tshs.ntpc.gov.tw）開放線上報名，每場次限額40名，額滿為止。若線上名額已滿，現場將視情況開放候補。#

淡水古蹟博物館「滬尾講堂」邀請國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授兼所長殷寶寧，探討「反拒斥與再連結：試論札哈哈蒂建築設計美學」。（淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館「滬尾講堂」邀請前交通部公路局北區公路新建工程分局分局長詹益祥，分享「橋完成之後，時間才開始一座橋，如何成為城市的記憶」。（淡水古蹟博物館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法